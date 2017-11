Đèo cháu nội bắt xe về quê, bé trai 7 tuổi bị đâm tử vong

Xác nhận sự việc với Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (27/11), ông Vũ Sỹ Viên - Chủ tịch UBND xã Hồng Quang, huyện Ân Thi (Hưng Yên) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 7 tuổi tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ tai nạn, 3 mẹ con nạn nhân ở tỉnh Quảng Ninh về quê thăm ông nội tại xã Hạ Lễ (huyện Ân Thi). Đến khoảng 11h30 trưa nay, ông nội điều khiển xe máy chở 2 cháu (1 trai, 1 gái), còn mẹ nạn nhân ngồi xe khác để ra điểm bắt xe khách về Quảng Ninh.

Chiếc xe tải gây tai nạn khiến cháu bé 7 tuổi tử vong. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Khi xe ông nội nạn nhân lưu thông đến khu vực ngã 3 trên đường 200 cũ thuộc khu vực chợ Thi đi hướng trung tâm xã Hạ Lễ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải BKS 15C - 035.xx chạy hướng cầu Thi xuống

Cú va chạm khiến xe máy của ông nội nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải và bé trai 7 tuổi tử vong tại chỗ. 2 người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo từ công an xã Hồng Quang, Công an huyện Ân Thi và Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy