Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo hiện nay (26/9) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang khiến rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Không khí lạnh gây mưa rào và dông ở miền Bắc. Hình minh họa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, trong đêm nay (26/9) ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ gần sáng và ngày mai (27/9) đến sáng 28/9, mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Như vậy, trong ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày mai (27/9), có thể diễn ra trong thời tiết mưa dông.

Trong ngày 28 - 29/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm/24 giờ). Từ ngày 30/9 - 1/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm/24 giờ).

Từ ngày 28/9 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát. Ở Vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 28/9 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: Cấp 1.

Thời tiết Hà Nội từ đêm nay đến sáng 28/9 có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ ngày 28/9 trời chuyển mát.

K.N