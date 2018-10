Đầu tuần tới, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Trong ngày hôm nay (11/10), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, ở vùng núi phía bắc sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Trao đổi với Lao Động, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Không khí lạnh đang trong quá trình ổn định và suy yếu, tuy nhiên trạng thái lạnh về đêm và sáng sẽ duy trì trong khoảng 2-3 ngày nữa.

Đến ngày 14-15/10, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và Bắc Bộ có khả năng tăng lên ngưỡng 27-29 độ C, đến đêm 15.10 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung khiến cho mưa quay trở lại và nhiệt độ ngày 16.10 ở các khu vực trên sẽ giảm xuống. Tuy nhiên mức độ giảm nhiệt không như đợt này.

Tính chu kỳ của các đợt không khí lạnh thể hiện tương đối rõ vào thời điểm chính đông (tháng 12, tháng 1). Khi đó cứ 1-3 ngày thường có những đợt bổ sung liên tục. Tuy nhiên trong thời kỳ đầu mùa, tính quy luật không rõ ràng.

Có những thời điểm 2-3 tuần mới có một đợt không khí lạnh, có thời kỳ lại 3-5 ngày có một đợt. Do vậy cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

TS Lâm nhận định: Với trạng thái nhiệt độ xuống thấp như đợt không khí lạnh lần này cũng có thể là một trong những dấu hiệu mùa đông năm nay có khả năng đến sớm và diễn biến phức tạp.

Theo Thảo Anh (Lao Động)