Danh tính tài xế “xe điên” gây tai nạn liên hoàn khiến nữ nhân viên quét rác tử vong

Sáng 23/4, theo một nguồn tin của phóng viên, quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô 29A-784.09 gây tai nạn liên hoàn tông chết nữ nhân viên quét rác tử vong tại đường Láng là Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, vào thời điểm trên, anh Tuyên điều khiển ô tô 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ đã va quẹt nhẹ với 5 xe mô tô. Sau đó, anh Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô 29A-784.09 bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào nữ nhân viên quét rác dẫn đến tử vong tại chỗ.

Trước đó, Công an quận Đống Đa đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn, cán chết một phụ nữ quét rác ở đường Láng (Hà Nội).

“Đến thời điểm hiện tại, công an cũng chưa làm việc được với tài xế này, vì có những biểu hiện say xỉn”, nguồn tin này cho biết và thông tin thêm: "Bước đầu, công an đã xác định các bị hại liên quan đến vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn gồm: nạn nhân tử vong tại chỗ là chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977); người điều khiển xe máy 18L1-255.83 là Lê Thành Đạt (SN 1997) đang được cấp cứu tại bệnh viện; ô tô Mercedes màu trắng mang BKS 30F-198.31 bị hư hỏng, người điều khiển xe là chị Dương Thị Ánh Ngọc (SN 1992) không bị thương tích".

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào 0h cùng ngày (23/4), tại số 81 đường Láng Hạ (Hà Nội) hướng đi về Giảng Võ, xe Hyundai 7 chỗ 29A 784.09 đã gây tai nạn liên hoàn, bị biến dạng hoàn toàn, lốp vỡ, vành méo, túi khí ở vô lăng nổ. Tài xế ô tô không có mặt tại hiện trường.

Một nhân chứng cho biết, chiếc xe ô tô trên đã đâm 2 xe máy ở địa chỉ số 1 Vĩnh Hồ sau đó bỏ chạy ra đường Láng (trước cửa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) thì đâm vào một phụ nữ quét rác. Sau đó, chiếc xe, chạy đến 81 Láng Hạ gây tai nạn sau đó bỏ chạy và bị người dân đuổi bắt, áp giải về trụ sở công an.

