Đạn nổ trong đống rác gây chết người

Chiều 27/8, Công an tỉnh Quảng Nam hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến chị Nguyễn Lê Mi Sa (37 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng) tử vong.

Tại nơi xảy ra vụ nổ, cảnh sát ghi nhận hố sâu 0,4 m, rộng 1 m. Cách đó khoảng 50 m, nhà chức trách phát hiện mảnh đạn dày khoảng 0,7 cm. Ngoài ra, vụ nổ làm hư hỏng một xe máy, một ôtô và đường dây điện gần đó.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Q.N.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết người phụ nữ tử vong do mảnh vỡ găm vào người. "Chúng tôi nhận định vụ nổ do đạn, nhưng chưa xác định được đạn pháo hay đạn cối, bao nhiêu ly", tướng Dũng nói.

Khoảng 7h45 sáng 27/8, chị Nguyễn Lê Mi Sa chạy xe máy trên đường DT608, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Khi người phụ nữ đi ngang đống rác đang cháy thì vụ nổ xảy ra. Nạn nhân ngã khỏi xe và tử vong.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể chị Sa được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.