Vào lúc 6 giờ sáng nay (6/12), tại khu vực cống Chính Lý nối với sông Văn Úc, thuộc địa phận thôn Chính Lý, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), chủ một bãi vật liệu xây dựng phát hiện thi thể nữ giới nổi lên mặt nước và cấp báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp cần thiết và xác định danh tính nạn nhân chính là chị Trần Thị Hạnh (SN 1977, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), nạn nhân vụ đắm tàu chở gạch trên sông Văn Úc sáng 1/12 vừa qua.

Vị trí tàu gạch bị đắm sáng 1/12 trên sông Văn Úc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, trưa cùng ngày, thi thể chị Hạnh đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 4/12, thi thể anh Trần Đức Hưng đã được tìm thấy trên sông Văn Úc, cách vị trí tàu đắm khoảng 300m.

Như vậy, sau 6 ngày xảy ra vụ chìm tàu, thi thể cả hai vợ chồng chủ tàu là anh Trần Đức Hưng (sinh năm 1972) và chị Trần Thị Hạnh đều đã được tìm thấy. Chiếc tàu cũng được một đơn vị có chuyên môn tiến hành trục vớt xong trong ngày 3/12.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 1/12, tại khu vực sông Văn Úc, đoạn qua xã Chiến Thắng (huyện An Lão, TP Hải Phòng), người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ chiếc tàu chở gạch đang chạy trên sông Văn Úc. Mặc dù người dân đã khẩn trương đi thuyền nhỏ ra ứng cứu nhưng do nước lớn, dòng chảy xiết, chiếc tàu chở gạch nhanh chóng bị lật rồi chìm xuống lòng sông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát cứu nạn - cứu hộ Công an huyện An Lão và Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hải Phòng đã có mặt, khẩn trương tiến hành các biện pháp tìm kiếm người gặp nạn.

