Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội

Chiều 21/2, thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu – Công an TP.Hà Nội cho biết, tất cả lực lượng, phương tiện Công an thành phố đã sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra vào ngày 27-28/2 tới.

“Các phương án bảo vệ (Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên) sẽ được triển khai ở cấp độ cao nhất” - thượng tá Nguyễn Thành Long nói.

Lực lượng chức năng thực hiện biện pháp nghiệp vụ trên đường phố. Ảnh: T.L

Cùng ngày, phía Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuẩn bị toàn diện về lực lượng, phương tiện và sẵn sàng làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ, đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều khi Công an thành phố có yêu cầu.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn cũng chia sẻ, thông thường, khi đưa đón đưa đón các nguyên thủ tới thăm Việt Nam, đơn vị sử dụng phương tiện hiện đại như Toyota Camry Hibrid, Honda NC750X.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 là một sự kiện ngoại giao đặc biệt, khẳng định vị thế của Hà Nội, Việt Nam trên toàn thế giới. Do đó, cùng với các lực lượng của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ kỹ càng, chi tiết, khoa học, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Nhật Tân