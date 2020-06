Cứu bạn bị đuối nước, 2 người thiệt mạng

Chiều 28/6, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể Trần Duy P. (ngụ xã Nhơn Hưng) và Lê Anh D. (ngụ xã Nhơn An, đều 18 tuổi ở thị xã An Nhơn) cho gia đình lo mai táng.

Trưa 28/6, anh P. và D. cùng 8 thanh niên đi bắt cá. Sau đó cả nhóm tắm trên sông Kôn đoạn chảy qua thôn Thạnh Danh (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn).

Người thân gia đình đau đớn trước cái chết của hai nam thanh niên. Ảnh: D.T.

Trong lúc vui đùa, P. rơi vào vực sâu nhưng không biết bơi dẫn đến bị đuối nước. Thấy bạn gặp nạn, anh D. nhảy xuống ứng cứu nhưng bất thành.

Dù người dân và nhóm bạn nỗ lực ứng cứu, đưa hai nạn nhân lên bờ hô hấp nhân tạo, hai nam thanh niên đã tử vong do ngạt nước.

Theo Zing