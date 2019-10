CSGT bị giáng 2 cấp bậc vì đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Ngày 10/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trung tá Nguyễn Chí Kiều - cán bộ Đội TTKS và dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Ninh Bình đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác. Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng ra quyết định giáng cấp hàm từ trung tá xuống đại úy và hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Chí Kiều.



Chiều cùng ngày, theo thông tin mà phóng viên có được, sau khi có hình thức kỷ luật, đại úy Nguyễn Chí Kiều đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được giải quyết.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào khoảng 9h ngày 1/4, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thị T.H (SN 1994, trú huyện Kim Sơn) còn nghi phạm đâm chết chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân chứng kiến chị H. và Nghị giằng co nhau trên ô tô. Sau đó, H. mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Tuy nhiên, Nghị cởi trần từ trên xe chạy theo quật ngã cô gái rồi cầm kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nam thanh niên sau đó cũng tự đâm nhiều nhát vào người tự sát nhưng bất thành.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được người dân ghi lại. Trong đó, có hình ảnh đồng chí Kiều mặc sắc phục ở gần hiện trường. Dư luận cho rằng, chiến sỹ CSGT khi thấy sự việc đã thờ ơ, không can ngăn hành động của nghi phạm.

Nhật Tân