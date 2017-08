Cộng đồng mạng "sốt" với clip người vi phạm ôm đàn hát với CSGT

Trong clip một người đàn ông cho biết họ phạm luật giao thông và bị CSGT xử phạt hành chính. Tuy nhiên, 3 người này vui vẻ chịu phạt và cùng trung tá CSGT Cao Viết Tuấn song ca bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”.

Clip người vi phạm hát với CSGT

Sau bài hát, trung tá Tuấn nói trong clip: "Mặc dầu là các em vi phạm hành chính nhưng mà sau khi vi phạm thì anh em đã nói chuyện rất tình cảm, giao lưu qua bài hát, điệu nhạc để xích lại gần nhau hơn. Và mong các em lần sau nhớ lấy để không vi phạm luật an toàn giao thông nữa, lái xe trên đường an toàn hơn. Chúc các em trong cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc…”.

Được biết video được quay bên quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Trung tá Cao Viết Tuấn - công tác tại Trạm CSGT 5-1 Diễn Châu (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

V. Đồng