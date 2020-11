Công an giám sát 24/24 tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Lực lượng công an túc trực giám sát 24/24 công tác xả lũ tại thuỷ điện Thượng Nhật

Chiều ngày 14/11, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh – Trưởng Công an huyện Nam Đông cho biết, thực hiện công điện khẩn của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Công an huyện đã huy động lực lượng giám sát 24/24h và yêu cầu đơn vị này chấp hành việc mở hoàn toàn 05 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Lực lượng công an giám sát 24/24 công tác xả lũ tại thuỷ điện Thượng Nhật.

Theo đó, Công an huyện Nam Đông đã lập tổ công tác, trực tiếp vào hiện trường giám sát 24/24h việc mở hoàn toàn 5 cửa van. Đồng thời, nắm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà máy cũng như kịp thời tham mưu cho các đơn vị chức năng xử lý nếu có vi phạm xảy ra.

Cùng với lực lượng công an huyện Nam Đông, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế và các phòng nghiệp vụ thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam, Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc mở hoàn toàn 5 của van nhà máy, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng như công nhân, tài sản của chính nhà máy.

Trước đó, UBND xã Thượng Nhật đã có báo cáo gửi UBND huyện Nam Đông về nội dung vào lúc 9h ngày 13/11, Công ty Thuỷ điện Thượng Nhật không chấp hành nghiêm túc việc mở 5 cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, mực nước hồ ở cao trình 115m mặc dù trước đó UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có công điện ứng phó bão số 13.

Cụ thể tại công điện số 22 ngày 12/11, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu Sở Công Thương và các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra các vật tư, thiết bị vận hành cửa van, hệ thống điện dự phòng, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm, y tế các công trình hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh như: Bình Điền, Hương Điền, Bitexco Tả Trạch, A Lưới, A Roàng, Thượng Lộ, A Lin Thượng, A Lin B2. Đảm bảo an toàn cán bộ tại các nhà máy; dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men tại chỗ để đề phòng mưa lũ dài ngày.

Đối với các công trình thuỷ điện đang thi công dở dang, công trình chưa được phép tích nước, các công trình không đảm bảo điều kiện vận hành an toàn không được vận hành phát điện, duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn; kiểm tra các công trình thủy điện đang thi công thực hiện các nội dung phương án đảm bảo vận hành an toàn công trình và an toàn vùng hạ du theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Cương quyết xử lý các chủ đập không thực hiện đúng pháp luật về Phòng chống thiên tai.

Hoàng Dũng