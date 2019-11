Cô gái đánh rơi tiền giữa đường mưa bị 2 tài xế xe ôm lao ra nhặt mất, khốn khổ xin lại vẫn không được trả

Chiều nay 1/11, một tài xế ô tô ở Hà Nội đã đăng tải lên Facebook đoạn clip cùng bài đăng kể lại tình huống một cô gái đánh rơi tiền giữa đường thì bị 2 tài xế xe ôm lao ra "hôi của", nhét tiền vào túi chạy mất mặc cho cô gái can ngăn. Sự việc khiến nhiều người hết sức bất bình, bức xúc.

Tài xế ô tô kể lại sự việc như sau: "2 bác xe ôm 'hôi' tiền rơi trên đường, mặc kệ cho cô gái van xin.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (1/11) trên đường Cầu Giấy. Một cô gái bắt xe ôm công nghệ khi đang lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi Hồ Tùng Mậu, do gió to đã sơ ý đánh rơi tiền xuống đường. Do chưa kịp dừng để nhặt thì cùng lúc đó 2 bác xe ôm bên đường lao ra nhặt dưới sự can ngăn xin trả lại của cô gái".



Giữa làn đường ô tô cùng lượng phương tiện đông đúc, 2 người đàn ông hì hục nhặt tiền thật nhanh rồi nhét vào túi, chạy biến vào trong vỉa hè. Họ bỏ mặc cô gái trẻ đứng lại ngẩn ngơ, không thể làm gì khác chỉ biết tiếp tục cúi xuống nhặt những tờ tiền còn lại.Theo clip mà tài xế này đăng tải kèm theo, có thể thấy, cô gái trẻ mặc áo mưa ngồi sau xe máy 1 tài xế xe ôm công nghệ, khi đang đi trên đường thì đã đánh rơi nhiều tờ tiền xuống đường. Sau khi đánh rơi tiền, cô gái vội vàng xuống xe để chạy ra nhặt nhưng cùng lúc này có 2 người đàn ông (được cho là tài xế xe ôm) cũng lao ra nhặt cùng.

2 người đàn ông nhặt tiền của cô gái rồi chạy mất - Ảnh cắt từ clip

Sự việc được đăng tải đã khiến dư luận hết sức bất bình. Tất cả đều chỉ trích gay gắt hành động "hôi" tiền trắng trợn của 2 người đàn ông, cho rằng họ quá nhẫn tâm, chẳng khác gì "cướp của" giữa ban ngày.



Anh T.V.T bức xúc: "Thế này có khác gì cướp của đâu cơ chứ. Tưởng tượng là người thân của mình gặp tình huống tương tự mà tức không chịu nổi".

"Khổ thân cô gái quá, một thân 1 mình, trời lại mưa gió gặp phải 2 gã bắt nạt đàn bà phụ nữ yếu thế, ví dụ là đàn ông rơi tiền có khi cũng chẳng dám làm gì" - chị M.H bình luận.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Theo Tùng (Helino)