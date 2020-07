Chính thức cấm các phương tiện trên tầng 2 cầu Thăng Long từ ngày 8/8

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau một thời gian khai thác, mặt đường cầu Thăng Long với đặc điểm kết cấu phức tạp, mặt cầu đồng thời phải chịu các tải trọng xe chạy trên cầu, tải trọng tàu hỏa, lực gió ngang, nhiệt độ... tạo ra các dao động chuyển vị biến dạng, ứng suất lớn đồng thời theo các phương khác nhau.

Để công tác thi công sửa chữa mặt cầu Thăng Long đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là lớp bê tông siêu tính năng (UHPC), cần thiết phải tổ chức phân luồng giao thông và cấm các phương tiện lưu thông trên mặt cầu tầng 2 và điều chỉnh lại tốc độ chạy tàu ở tầng 1 trong quá trình thi công xây dựng.

Từ ngày 8/8 tới, tầng 2 cầu Thăng Long chính thức cấm để phục vụ thi công sửa chữa.

Các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thực hiện công tác cắm biển báo, tổ chức phân luồng giao thông thử từ ngày 28/7 - 8/8; chính thức cấm cầu từ ngày 8/8; thực hiện các công tác chuẩn bị: huy động vật liệu, nhân lực, thiết bị thi công; thực hiện các thí nghiệm vật liệu: Từ 23/7 – 8/8; triển khai thi công trên mặt cầu bắt đầu từ 8/8 và hoàn thành trong quý II/2020.

Trong thời gian sửa chữa tầng 2 cầu Thăng Long, các phương tiện ô tô sẽ di chuyển qua các cầu khác bắc qua sông Hồng như cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương...

Về giải pháp sửa chữa, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, gia cường mặt cầu thép trực hướng hiện tại thành mặt cầu liên hợp nhẹ: Cào bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép; hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép và lắp đặt lưới thép D10; lớp bê tông siêu tính năng (UHPC) có cường độ chịu nén tối thiểu bằng 120MPa, chịu kéo ≥ 7,0MPa, chiều dày tối thiểu 6cm; thảm bê tông nhựa polyme BTNP 12,5 dày 4,0cm. Thay thế các khe co giãn đã bị hư hỏng bằng khe co giãn ray dạng mô đun; sửa chữa lề bộ hành, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

