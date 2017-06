Cháu bé 9 tuổi chết đuối trong hồ bơi đông người

Sáng 17/6, ông Võ Tấn Châu - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại hồ bơi Thủy Mộc vào chiều ngày 15/6.

"Học sinh xấu số là em N.T.T. (9 tuổi, ngụ TP Tân An). Trước đó, chiều ngày 15/6 em T. cùng một số học sinh đến tắm tại hồ bơi Thủy Mộc và bị đuối nước. Theo như báo cáo thì lúc em T. bị nạn, hồ bơi có rất nhiều người đang tắm tại đây. Hiện, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường xong và đang điều tra về nguyên nhân cái chết của em T. Chúng tôi xin gởi lời chia buồn đến gia đình em T. và mong các bậc phụ huynh hãy thận trọng khi đưa con đi tắm ở nơi công cộng", ông Châu cho biết thêm.

Khi xảy ra tai nạn có rất đông người ở hồ bơi nhưng không ai phát hiện ra để cứu bé T.

Trước đó, theo một số nhân chứng thì khoảng 17h, em T. cùng 3 người bạn cùng xóm đến bơi tại hồ bơi Thủy Mộc tắm. Khi đến hồ bơi, em T. cùng các bạn tản ra bơi dọc hồ. Đến khoảng 17h30, khi các bạn tập trung lại để chơi trò chơi thì tìm không thấy T. đâu. Khi mọi người hô hoán nhau đi tìm thì phát hiện em T. đã chìm xuống dưới đáy hồ. Lúc này, có hàng trăm người đang bơi tại đây gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Được biết, những ngày rảnh em T. vẫn thường tới đây bơi khoảng từ 17h - 18h.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa em lên bờ sơ cứu rồi đưa đến cơ sở y tế huyện nhưng em đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được báo lên Công an huyện Tân Trụ. Sau khi khám nghiệm tử thi, khoảng 22h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em T. cho gia đình lo hậu sự.

Có mặt tại hiện trường để nhận thi thể của con, ông Nguyễn Tấn T. (cha em T.) như chết lặng. Dường như ông vẫn không thể tin được con mình đã tử vong một cách đột ngột như vậy. Cú sốc quá lớn khiến ông chưa thể chấp nhận được nên khi ai hỏi gì ông cũng chỉ quanh quẩn vài câu nói "Nó đi rồi, nó đi thật rồi" rồi ngất xỉu.

Theo thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, chỉ trong 3 năm (từ năm 2014 đến 2016), trên địa bàn tỉnh có 70 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em chủ yếu do trẻ không biết bơi, chưa ý thức được sự nguy hiểm nên thích chơi đùa ở khu vực gần sông, nước; người lớn trong gia đình chủ quan, bất cẩn và thiếu kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em...

Theo Xuân Hinh

Dân Trí