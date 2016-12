Cách chọn mua đào, quất chơi Tết vừa đẹp và "hợp ví"

Tại Hà Nội, nhiều vườn đào hoa đồng loạt bung nở sớm do nắng nóng. Nếu thời tiết nắng ấm kéo dài thì Tết này sẽ không nhiều diện tích đào khoe sắc đợi xuân.

Đối với cây quất cảnh cũng vậy, nhiều vườn quất ở Tứ Liên, Quảng Bá, ở các huyện ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm… đã chín sớm cả vài tháng do nắng, có dấu hiệu rụng quả do chín quá lâu. Chính vì lẽ đó mà vẻ đẹp của cây quất cảnh sẽ kém đẹp do quả thưa thớt, thậm chí phân bổ không đều theo tán cây.

Vậy, làm sao để chọn lựa được những cây quất cảnh, cành đào trưng tết như ý trong điều kiện thời tiết như năm nay?

Chọn mua hoa đào

Ông Hồ Đình Sơn, người chơi đào lâu năm ở Quảng An, quận Tây Hồ cho biết: “Cành đào đẹp thường có hoa cánh kép, màu thắm, cành đều, gốc thẳng. Thân đào có thể xù xì nhưng khoẻ, chắc. Cành vừa phải, dăm (nhánh nhỏ nhất của cành đào) nhỏ, nhiều hoa. Đào đẹp là đào có dăm vút thẳng ra ngoài tán, nụ trải đều từ đầu tới cuối dăm. Những cành có dăm to thường ít hoặc thưa hoa”.

Đào đã bung nở tại vườn đào Nhật Tân. Ảnh: Hà Phương

Theo ông Sơn, khách chỉ nên mua đào khi cách tết khoảng 1 tuần lễ mới biết chính xác đào sẽ nở vào đúng mấy ngày Tết. Khi đã mua được cành đào như ý muốn, người chơi nên đốt gốc trước khi cắm vào lọ và nhớ rằng nước phải sạch. Nên cho vào bình một số viên thuốc vitamin B1, một chút kali để có dinh dưỡng nuôi hoa.

Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi đào thì đào cây nở chậm hơn đào cành nên người chơi chọn cây nở nhiều hoa vào lúc cận Tết.

Theo dự đoán, giá thuê, mua đào năm nay sẽ cao hơn năm ngoái. Nguyên nhân đào đắt hơn bởi thời tiết năm nay không thuận lợi cho cây đào nở đúng Tết. Một lý do nữa là nay, các cửa rừng đã đóng, nguồn đào rừng đưa về thủ đô ngày càng khan hiếm.

Qua thị sát của chúng tôi, nhiều ngã đường gần các vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ), La Cả (quận Hà Đông) đã tràn ngập hoa đào. Giá mỗi cành đào giao động từ 50.000 đến 500.000 đồng. Một số gốc đào cổ thụ đã có giá thuê lên tới 70 triệu đồng.

Chọn mua quất

Theo nhiều người dân trồng quất cảnh tại Nhật Tân (Hà Nội) thì Tết Đinh Dậu 2017 giá quất cảnh sẽ ít biến động. Anh Hùng chủ một vườn quất ở Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết quất đang được phun thuốc bảo quản theo đúng quy trình sinh trưởng. Ngoài những gốc quất đã được đặt hàng trước thì thời điểm này quất đang được tạo thế bằng dây thép.

“Năm nay, quất cảnh sẽ dao động từ 150.000 đồng – 1,2 triệu đồng/cây đối với những loại quất tạo dáng bình thường không nhiều đặc biệt. Với quất thế, thì sẽ có giá đắt hơn khoảng vài triệu đồng. Một số gốc quất có giá vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, đây phần lớn là quất đã được đặt hàng trước và chỉ cho thuê trong dịp Tết chứ không bán”, anh Hùng nói.

Quất cảnh đã sẵn sàng chờ khách. Ảnh:TL

Một số kinh nghiệm mua quất được anh Hùng chia sẻ khi mua quất cảnh, nếu cây chín lâu rồi, quả đã bắt đầu rụng thưa thớt, thậm chí lá cũng đã rụng thì chỉ nhìn thoáng qua đã thấy dáng cây xác xơ, không xanh non mỡ màng.

Các nhà vườn thường có bí quyết “khắc phục” những nhược điểm này để cây quất trở nên “long lanh” và đắt giá hơn. Họ dùng keo để gắn thêm quả quất được cắt từ các cây khác, cho cây quất cảnh thêm dày quả. Thậm chí, người ta còn dùng các cành lộc, cành hoa quất của các cây khác gắn thêm vào cây định bán cho khách, mà nếu không để ý khách sẽ bị mua nhầm.

Việc “mông má” quất cảnh giản đơn hơn việc “phù phép” cho cây, cành hoa đào, mà cũng khó bị phát hiện hơn vì quất là cây cảnh có nhiều lá xanh che lấp các điểm gắn.

Khi mua quất khách nên cẩn thận vì nếu không sẽ mua phải cây quất “mông má”, mà cũng giống như mua đào, những cành lộc, quả quất gắn thêm sẽ nhanh chóng bị héo tàn, rơi rụng sau vài ít ngày.

Hà Phương