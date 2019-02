Bộ Y tế: Cấp cứu, tai nạn pháo nổ ngày Tết tăng chóng mặt, nhiều thanh niên suýt bỏ mạng

Riêng trong ngày 9/2 (ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), có 11 trường hợp cấp cứu do pháo nổ. Trong khi đó, tính trong cả 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó 1 người tử vong.

Theo Bộ Y tế, số ca tai nạn pháo nổ tăng 42.2% so với năm 2018. Nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất nặng. Đơn cử, Bệnh viện 108 tiếp nhận nam bệnh nhân ở Hải Phòng khi đang tự chế pháo tại nhà thì pháo phát nổ, bệnh nhân bị cụt 2 bàn tay, vết thương vùng hàm mặt, chảy nhiều máu, bỏng diện rộng.

313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tại đây, bệnh nhân được mổ cấp cứu cắt cụt để ngỏ 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới, sau mổ phải điều trị tiếp tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Tuy nhiên, di chứng để lại sẽ nặng nề.

Sở Y tế Hà Nội tối 10/2 (mùng 6 Tết) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết, tại Thủ đô không có ca tai nạn pháo nổ nào. Trong khi đó, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 21 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ, gồm: Ngày 29 Tết có 4 trường hợp, ngày 30 Tết có 6 trường hợp và ngày mùng 1 Tết có đến 11 trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu do pháo nổ.

Mặc dù từ trước Tết, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, bắt giữ, xử lý, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng tàng trữ, vận chuyển mua bán pháo trái phép, nhưng tình trạng đốt pháo trái phép vẫn không thuyên giảm và gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng. Thương tích do pháo chủ yếu ở vùng mặt, cổ, ngực và 2 tay; có bệnh nhân bị thương ở mắt, nguy cơ mù vĩnh viễn.

Trong 8 ngày Tết từ sáng ngày 28 Tết đến mùng 6 Tết đã có 5.303 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau. 58% trong số đó (3.095 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong.

Cũng trong thời gian này, cả nước có 3.281 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 1,0% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó 817 ca ngộ độc rượu, bia, 738 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 1 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

T.Nguyên