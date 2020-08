Xác nhận sự việc với PV vào tối nay, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua liên tục có nhiều thông tin sai sự thật được chia sẻ lên mạng xã hội. Qua tiến hành xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh đã làm rõ tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang hang dư luận; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này.



Chủ tài khoản Facebook "Thu Cúc Đinh" tại cơ quan công an. Ảnh: M.H





Cụ thểm ngày 4/8, tài khoản Facebook "Thu Cúc Đinh" chia sẻ bài viết có tiêu đề "Chính thức: Những người nhóm máu O sẽ không bị mắc COVID-19 miễn kháng với bệnh" lên 3 hội nhóm Facebook gồm: "Hội Thanh Lý Quần Áo Và Giày Dép Với Phụ Kiện Hạ Long", "Nhà Đất, Bất Động Sản Hạ Long -Quảng Ninh", "Bất Động Sản Quảng Ninh – Mua Bán Nhà Đất" gây phản ứng tiêu cực trong dư luận, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã mời chủ tài khoản Facebook "Thu Cúc Đinh" lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà C thừa nhận hành vi sai trái của mình khi chia sẻ thông tin không đúng, tự nguyện xóa bỏ các nội dung sai sự thật; đồng thời cam kết không tiếp tục tái phạm. Căn cứ vào quy định pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt bà C. 7,5 triệu đồng.

Thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng về dịch COVID-19 được chủ tài khoản Facebook "Hùng Nguyễn" chia sẻ. Ảnh: M.H





Trước đó, 31/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh mời ông N.T.H. chủ sở hữu tài khoản Facebook "Hùng Nguyễn" lên làm việc về hành vi chia sẻ thông tin bài viết giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong đó có những thông tin sai lệch về diễn biến dịch bệnh gây ảnh hưởng tiêu cực tới dư luận và công tác phòng chống dịch hiện nay. Căn cứ vào các tình tiết vụ việc, Công an tỉnh ra quyết định xử phạt ông H. với số tiền 5 triệu đồng.

Trước vấn nạn tin giả, tin sai sự thật xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng khi nhận được thông tin từ nguồn không chính thống, không nên chia sẻ thông tin dẫn đến những hậu quả khó lường.

Đức Tùy