Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Thông tin học sinh mầm non Thanh Khương ăn thịt gà ôi thiu là không chính xác

Chiều 18/3, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh cho biết, thông tin báo cáo từ Ban quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) Bắc Ninh cho thấy, kết quả kiểm nghiệm của 2 mẫu thực phẩm cơ quan chức năng niêm phong tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh), đưa đi kiểm nghiệm, đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, không phải ôi thiu như dư luận xôn xao.

Phiếu kiểm số 3927 đối với mẫu “xương gà” ngày 15/3 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, cho thấy kết quả mẫu thực phẩm đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Trước đó, báo Bắc Ninh đưa tin, ngày 14/2, khi chế biến thịt lợn cho giáo viên, các cô nuôi phát hiện trong thịt lợn có hiện tượng thịt có hạch, tật (miếng thịt có biểu hiện lạ, nghi là lợn gạo).

6 ngày sau, trước khi chế biến thịt lợn, các cô nuôi lại phát hiện thịt lợn có xuất hiện hiện tượng hạch, tật như ngày 14/2. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại miếng thịt có biểu hiện lạ, khiến phụ huynh hoang mang, đến tập trung tại trường tìm hiểu vụ việc.



Đến sáng 5/3, phụ huynh học sinh vào bếp của Trường Mầm non Thanh Khương kiểm tra và có ý kiến về món thịt gà nát, bở, nghi là gà đông lạnh, không bảo đảm vệ sinh ATTP. Một số phụ huynh học sinh tập trung ở trường bày tỏ sự lo lắng.

Trường Mầm non Thanh Khương. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngày 6/3, Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu thịt gà ngày 5/3 của Trường Mầm non Thanh Khương đã được công an huyện Thuận Thành niêm phong. Mẫu này được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thanh Bình cho biết, căn cứ phiếu kết quả kiểm nghiệm số 3926/PKN-VKNQG đối với mẫu “thịt gà thái miếng” và phiếu kiểm số 3927/PKN-VKNQG đối với mẫu “xương gà” ngày 15/3 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, cho thấy kết quả kiểm nghiệm của 2 mẫu thực phẩm trên đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh này cũng tiếp tục truy xuất nguồn gốc thực phẩm thịt lợn cung cấp Trường mầm non Thanh Khương ngày 14 và 20/2.

Kết quả truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành ngày 14/2 và 20/2: Thịt lợn được lấy từ 2 cơ sở là hộ kinh doanh Hoàng Thị Hải (thôn Văn Quan, xã Trí Quả, Thuận Thành,) và hộ kinh doanh Trần Văn Đát (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội), đều được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo đó, kết quả truy xuất tại hộ kinh doanh bà Hải cho thấy, trong 2 ngày 14 và 20/2, số thịt lợn của hộ này được mua từ một hộ khác cùng xã. Còn với hộ kinh doanh của ông Đát, Ban quản lý ATTP Bắc Ninh có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản Hà Nội tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc theo quy định.

