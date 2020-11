Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Các đoàn ĐBQH cũng đã nêu nhiều ý kiến sôi nổi về dự án luật này với mục đích đóng góp vào việc đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở, giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân tại địa phương.



Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trên thực tế lực lượng này đã và đang tồn tại ở các địa phương, luật này sinh ra lực lượng mới và đã có văn bản pháp luật điều chỉnh đòi hỏi dựa trên tình hình thực tiễn. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Công an xã bây giờ là lực lượng chính quy, nếu ban hành Luật công an xã trên cơ sở pháp lệnh công an xã thì không phù hợp với Luật Công an nhân dân. Chính vì vậy, Quốc hội đồng ý không đưa chương trình trên vào Luật nữa mà xem xét xây dựng Luật cho lực lượng không chuyên trách".

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh thêm, Quốc phòng có Luật Dân quân tự vệ, đây cũng là lực lượng quần chúng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thì Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cũng khái quát tổ chức lại, đưa những người dân, những người có trách nhiệm, tâm huyết có đủ điều kiện để cùng lực lượng công an, chính quyền, quân đội cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Nêu ý kiến đóng góp vào Dự án Luật, ĐBQH Nguyễn Minh Hoàng (đoàn TP HCM) - Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng: "Dự thảo Luật chưa đánh giá được tác động chính sách cho lực lượng này, khi đưa ra lực lượng nào thì phải có chính sách cho họ kể cả bảo hiểm xã hội, trong khi đó, dự thảo Luật chưa nói đến vấn đề kinh phí bảo đảm".

Cũng theo vị Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, quan điểm của luật đây là lực lượng quần chúng tự nguyện, hiện nay ở địa bàn có nhiều lực lượng tự nguyện tham gia đảm bảo trật tự trị an cơ sở.

ĐBQH Nguyễn Minh Hoàng cũng cho rằng, Dự thảo luật không phản ánh chính xác thực tế số lượng tăng, giảm khi đưa ra lưc lượng này: "Nếu theo tính toán của cơ quan soạn thảo luật, chúng ta sẽ có 1,5 triệu người tham gia lực lượng này và hưởng ngân sách. Nếu lực lượng này ra đời thì giảm được 500.000 người đang tham gia ở các lực lượng "dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách".

Tuy nhiên, báo cáo gần đây thì cả 3 lực lượng này trên toàn quốc chỉ có 651.000 người. Như vậy, khi lực lượng này ra đời sẽ tăng lên 800.000 người hưởng ngân sách chứ không phải là giảm 500.000 người như Ban soạn thảo luật đưa ra.

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng cũng nói thêm, nghiên cứu ra lực lượng không chính danh, không có tuổi, ngân sách đội lên thì không nên, điều quan trọng nên làm tốt chính sách, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cũ.

Đồng quan điểm trên, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) nhấn mạnh, kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, khi kinh tế đi lên thì lẽ ra an ninh phải tốt hơn rất nhiều, phải bớt người đi, điều này thể hiện ở nhiều quốc gia xung quanh chúng ta: "Ở nước ngoài chẳng thấy dân phòng, dân phố gì hỏi thăm cả, nhưng khi có vấn đề phát sinh, lái xe quá tốc độ sẽ có người xuất hiện. Từ vấn đề này chúng ta cần đẩy mạnh quản lý bằng công nghệ chứ không phải tăng lực lượng lên".

Theo Đại biểu Nguyễn Văn Chương (đoàn TP HCM), nêu quan điểm: "Dự thảo luật này ra đời sẽ làm cho công an xã nặng về vấn đề hình sự, phương pháp trấn áp thay vì công tác vận động. Đừng hướng công an xã theo hướng này mà phải tập cho công an xã biết vận động quần chúng nhân dân, đó mới là đúng".

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nêu ý kiến trái chiều: "Lãnh đạo quản lý địa phương mà cho ông già, anh hiệp sĩ "bỏ vợ con" để đi nghĩa hiệp, chống tội phạm theo kiểu tự phát là không ổn".

Lê Bảo