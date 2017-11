Bé gái 15 tuổi bị đuối nước khi ra bờ sông Hồng đổ chân nhang

Vào khoảng 11h trưa nay (13/11), các cơ quan chức năng TP. Yên Bái phối hợp với gia đình đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại khu vực bờ sông Hồng thuộc xã Văn Phú (Yên Bái). Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi bị nạn hơn 1km.

Hiện trường nơi cháu C bị đuối nước.

Gia đình chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân.

Được biết, cháu C đã học xong Trung học cơ sở từ năm 2016. Do điều kiện sức khỏe không tốt nên một năm qua cháu phải nghỉ ở nhà để điều trị bệnh. Vào khoảng 16h hôm qua (12/11), cháu C ra khu vực tổ 1 – phường Yên Ninh (gần chùa Linh Long – Bách Lẫm) để đổ chân nhang bát hương xuống sông Hồng, không may bị trượt chân ngã xuống sông.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân trong khu vực đã kịp thời báo chính quyền địa phương, lực lượng công an, xác minh, phối hợp với gia đình để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều vực sâu, nước chảy xiết, dòng chảy không ổn định nên đến trưa nay thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Theo T.Nghị (Dân Việt)