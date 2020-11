Ảnh: Hà Nội mưa Đông rét mướt sau một đêm trở gió, người dân trùm áo mưa co ro ra đường ngày cuối tuần

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, sáng nay thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa rào, trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất 20 - 22 độ C. Trong tiết trời lạnh và mưa, nhiều người ra đường phải mặc áo ấm, người lao động thì co ro dưới mưa lạnh.

Trời mưa nhỏ kéo dài khiến mọi sinh hoạt của người dân trở nên vất vả đặc biệt đối với những người dân lao động.

Bắt đầu giờ làm việc từ sáng sớm, những công nhân dọn vệ sinh phải mặc thêm áo mưa để tránh cái gió rét.

7h sáng, Hà Nội bắt đầu mưa nặng hạt khiến trời càng thêm lạnh.

Ngay từ tối 14/11, thời tiết đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió báo hiệu đợt không khí lạnh mới tràn về.

Trời lạnh, nhiều phụ huynh chuẩn bị áo ấm cho con nhỏ khi ra đường.

Ngoài đường người dân che chắn kín nhất có thể để tránh thời tiết giá lạnh.

Hà Nội trong cái lạnh đầu mùa, đúng kiểu tiết trời đặc trưng mà người ta vẫn luôn đợi chờ.

Rời khỏi giường khi trời còn chưa sáng, những người bán hàng rong phải mặc thêm áo mưa để giữ ấm cho cơ thể khi công việc kéo dài cả ngày dài.

Tương tự, những người phụ nữ ngoài chợ cũng mặc áo trùm đầu, áo mưa, gang tay cho đỡ lạnh.

Niềm vui lao động trong ngày trời trở lạnh.

Không còn là những chiếc áo khoác mỏng, người dân ra đường sáng nay phải mặc những chiếc áo ấm dày để giữ ấm.

Trong cơn mưa rào bất ngờ lúc sáng sớm, hai người phụ nữ bán hoa ngồi co ro trên vỉa hè.

Gia Đoàn