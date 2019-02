4.700 ca cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày tết

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đầu giờ chiều 9/2 (mùng 5 Tết) cho biết trong 6 ngày Tết Kỷ Hợi (từ 29 Tháng Chạp đến sáng mùng 5 Tết), số cấp cứu tai nạn giao thông giảm, nhưng số tai nạn pháo nổ tăng rất mạnh, tới gần 40% so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018, số tai nạn đánh nhau gần tương đương.

14 người chết vì đánh nhau ngày Tết

Cụ thể, trong ngày 4 Tết Kỷ Hợi 2019, vẫn ghi nhận 8 trường hợp cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 5 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Tổng số ca khám, cấp cứu do pháo nổ 7 ngày qua (từ 28 Tháng Chạp đến mùng 4 Tết) là 299 ca, tăng gần 40% so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất.

Trong khi đó, số khám, cấp cứu tai nạn do chất nổ là 59 ca trong 7 ngày Tết Kỷ Hợi, riêng mùng 4 Tết có 1 ca. Trên cả nước, trong ngày mùng 4 Tết có 91 ca ngộ độc (say) rượu, bia, nâng tổng số ca trong 7 ngày lên gần 760 ca.

PGS.TS Khuê cũng thông tin, tính riêng ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi), cả nước có hơn 600 ca khám, cấp cứu do tai nạn đánh nhau. 65% trong số này phải nhập viện điều trị, theo dõi. Bộ Y tế nhận định trong 7 ngày qua, với hơn 4.700 ca cấp cứu tai nạn đánh nhau, đã chiếm tới 2,6% trong tổng số các ca cấp cứu các viện.

Đặc biệt, có 41 ca xác định nguyên nhân do rượu, bia trong ngày mùng 4 Tết. Tính chung 7 ngày, có tới 515 ca đánh nhau là do bia, rượu. 14 ca đã tử vong vì ẩu đả, riêng ngày mùng 4 Tết có 2 ca.

V.Thu