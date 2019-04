300 người khoan cắt, tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 8 vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội

Trưa 12/4, thi thể nạn nhân thứ 7 trong vụ hoả hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng trên địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được đưa về nhà xác Bệnh viện 198 Bộ Công an.

Tại đây, nhiều người thân các nạn nhân cũng tập trung rất đông. Ai ai cũng bần thần đau đớn xót xa mỗi khi thi thể nạn nhân xấu số được đưa về. Có mặt tại khu vực nhà tang lễ bệnh viện, một người phụ nữ xưng là chị dâu chủ xưởng đã đến chia buồn với thân nhân người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy lớn ở Trung Văn.

Theo người phụ nữ này, thời điểm vụ cháy xảy ra, cửa xưởng được khoá. Tuy nhiên, người này cho hay, mọi người trong nhà đều có chìa khoá. Theo lời người này, chủ xưởng là người Thái Bình, vợ quê Phú Thọ. Đáng chú ý, trong vụ hoả hoạn rạng sáng nay, có 3 người là mẹ con với nhau đã tử nạn.

“Khổ thân 3 mẹ con đến ngủ nhờ để sáng nay đi khám bệnh. Một bé 5 tuổi, một bé chưa đầy 1 tuổi, anh em đằng nhà vợ chủ xưởng”, người này nói.

Người phụ nữ đau đớn khi hay tin em trai tử vong trong vụ cháy.

Trong một diễn biến khác, trưa cùng ngày, anh Trần Ngọc H. (SN 1993, quê Tam Nông, Phú Thọ, người sống sót sau vụ cháy) đã đến cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm để phối hợp làm việc.

Trước đó, trao đổi với PV tại gần hiện trường vụ cháy, anh H. cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng và thời điểm đó, mọi người đều đang ngủ say. Khi thấy đám cháy bốc lên cùng khói, anh đã vội trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất, tìm cách phá cửa ngách để cứu mọi người. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên anh không thể tiếp cận cứu được các nạn nhân.

Nhà xưởng tan hoang sau đám cháy.

Theo báo cáo của Công an quận Nam Từ Liêm, vị trí đám cháy nằm trong ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh cách đường Trung Văn khoảng 400m. Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.

Đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn với tổng diện tích khoảng 900m2.

Cơ quan công an xác định, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 1.000m2 nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa... chưa thống kê thành tiền.

Xưởng kho lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến làm chủ (sinh năm 1976, trú tại Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan làm chủ (sinh năm 1979, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ (sinh năm 1979, trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ làm chủ (sinh năm 1965, trú tại đường Nguyễn Ngọc Vũ , phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Vụ hoả hoạn khiến hơn 500m2 nhà xưởng bị cháy gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa… chưa thống kê thành tiền.

Thu dọn đồ đạc để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Bước đầu danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy tử vong và mất tích gồm: anh Lương Quốc Dân (SN 1984, công nhân Công ty môi trường 79), anh Lương Văn Việt (SN 1986, công nhân Công ty môi trường 79), chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt), cháu Lương Công Minh (SN 2014, con của vợ chồng anh Việt), cháu Lương Anh Tuấn (SN 2018, con của vợ chồng anh Việt); Tuấn (SN 1985, lái xe Công ty môi trường 79), anh Trần Văn Hải (SN 1994, quê Chương Mỹ, Hà Nội, công nhân Công ty môi trường 79); anh Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân Công ty môi trường 79).

Lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 7 thi thể và di chuyển đến nhà xác bệnh viện 198 để làm các thủ tục pháp y. Cả 7 thi thể đều cháy đen, không thể nhận dạng.

Đến 14h chiều nay (12/4), khoảng 300 người gồm lính cứu hỏa, công an, bộ đội, dân quân cùng người dân vẫn đang thu dọn hiện trường, khoan cắt các vật cản để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp sông Nhuệ. Cả 4 kho, xưởng với tổng diện tích khoảng 900m2 đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Cảnh sát phải rất vất vả để tiếp cận hiện trường, tháo dỡ hàng hóa, lô cốt. Bên trong nhà xưởng mùi khét của nhựa bốc lên nồng nặc, đứng cách xa vài chục mét vẫn ngửi thấy.

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, phụ trách PCCC và CNCH xót xa kể lại giây phút chứng kiến tìm thấy nạn nhân đầu tiên. Khi cánh cửa xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa được các lực lượng cứu hộ phá dỡ, thi thể 3 mẹ con chị Lan nằm ngay đấy. Do cháy quá lớn, om nhiệt, thi thể họ đều bị cháy vàng…

“Đối với lực lượng CNCH khi thấy hình ảnh này đều đau xót, nhất là hình ảnh cháu bé… Chúng tôi đã kìm nén xúc động, làm sao để đưa họ ra ngoài nhanh nhất”, Đại tá Tô Mạnh Thắng chia sẻ.

Một chiến sĩ cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Do thi thể cả 7 nạn nhân bị chết cháy nên các gia đình vẫn chưa thể nhận diện được người thân. Cơ quan pháp y sẽ giám định ADN để xác định danh tính và trao trả cho các gia đình.

Khu nhà xưởng bị cháy tại Trung Văn xây trên đất lấn chiếm Theo ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn, 4 kho xưởng bị hỏa hoạn được xây dựng trên khu đất lấn chiếm từ lâu nên theo luật phải giữ nguyên hiện trạng để chờ xử lý.

