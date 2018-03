Xót xa gia đình có chồng và 2 con mắt mờ, vợ nguy kịch bởi ung thư vú

Không ai có thể ngờ rằng, chị Hoa (Khu 4, Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) người phụ nữ khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình đột nhiên nằm một chỗ bởi căn bệnh ung thư vú. Cuộc nói chuyện với chị bị ngắt quãng bởi cơn đau hành hạ, giọng chị lạc đi. “Tôi đau lắm, thực sự xin lỗi nhưng tôi không nói được nữa”, chị Hoa cho hay.

Hồi nhỏ, anh Nguyễn Văn Hải (chồng chị Hoa) cũng từng nhìn thấy ánh sáng.Theo thời gian, mắt anh mờ dần. Ở tuổi 38, anh bảo mình không nhìn rõ một vật gì. Với khoảng cách khoảng 1m thì anh nhìn thấy mờ ảo.

Anh vẫn nghĩ mình là người may mắn khi có vợ và 3 con. Vợ anh, chị Cao Thị Thanh Hoa, 35 tuổi, gần như là lao động chính trong gia đình. Bên cạnh việc chăm sóc chồng, con, chị còn phụ dưỡng mẹ chồng cũng có đôi mắt chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng, anh Hải đi xúc đất thuê khi có người dân trong làng thuê.

“Chồng tôi gần như không làm được gì vì không nhìn thấy. Cũng có nhiều người trong làng thương hoàn cảnh khó khăn của 2 vợ chồng nên có việc như họ san đất ở vườn sẽ thuê anh ấy. Đó là công việc đơn giản chỉ cần xúc đất vào xe rùa và có người lấy đi đổ”, chị Hoa cho biết.

Anh chị sinh hạ được 3 người con. Không may mắn, 2 con lớn mắt cũng bị như người bố. Ngày đưa các con đi khám, các bác sĩ cho biết, đây là do di truyền từ người bố. Con trai út vừa tròn 19 tháng, hiện tại, mắt bé không có triệu chứng gì bất thường.

Bao năm qua, để có tiền trang trải cuộc sống, chị Hoa làm đủ các công việc như: Trông trẻ, xách vữa…Với người phụ nữ ấy, mỗi khi có người thuê mình làm việc đã là một niềm hạnh phúc.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai chị. Nhưng, chị luôn nghĩ lạc quan, cố gắng lao động, chắt chiu để lo cho chồng con. Tháng 5/2017, chị thấy ngực trái của mình đau đớn. Chạy vạy vay tiền người thân, chị Hoa xuống dưới Hà Nội khám.

Không ai ngờ rằng, chị bị bệnh ung thư vú. Vừa rồi, gia đình đưa chị về nhà và hiện tại đang chữa trị bằng thuốc nam.

Nói về tình hình sức khỏe của vợ, anh Hải cho biết: “Các bác sĩ bảo vợ tôi bị bệnh nặng và khuyên đưa về nhà. Cô ấy không ăn được, có ngày chỉ ăn có 3 thìa cháo. Mấy ngày nay đắp thuốc, đỡ đau hơn thì ăn được nửa bát. Vợ chồng tôi cũng nợ nần nhiều, các con thì còn nhỏ, chưa biết gì, còn bệnh tật nữa. Thực sự, tôi không biết cuộc sống trong thời gian tới của gia đình tôi sẽ như thế nào”.

Ngày 30 Tết chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ nhưng vợ chồng chị không có tiền trả, người mẹ già chỉ còn cách quỳ xuống cầu xin.

“Tôi lo mình có mệnh hệ gì thì gia đình sẽ không trụ nổi, lo cho các con, 2 con gái lớn thì không nhìn thấy, rồi mai sau tương lai chúng sẽ như thế nào. Bà nội và bố chúng nó cũng vậy. Nghĩ đến cậu con trai út mà tôi thực sự đau đớn, hôm qua nó vừa tròn 19 tháng tuổi. Tôi có chết cũng không nhắm mắt được”, chị Hoa nghẹn ngào.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tạ Doãn Khánh – Trưởng khu 4, Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ cho biết, vợ chồng anh Hải thuộc diện khó khăn của khu. Gia đình họ đã là hộ nghèo trong 10 năm liền. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ xóa nhà tạm.

Bây giờ, chị Hoa bị bệnh, gia cảnh đã khó giờ càng trở nên tũng quẫn hơn. Rất mong những tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với gia đình chị Hoa để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

