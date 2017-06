Xót xa bé trai bại não bị mẹ bỏ rơi, giành giật sự sống trong yếu ớt

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, tình cờ, chúng tôi được biết đến một bệnh nhi có hoàn cảnh khá éo le, trong khi phải chịu giày vò của căn bệnh bại não thì bé lại không hề có được vòng tay yêu thương của cha, mẹ…

Bệnh nhi đó là bé Đào Duy Minh (3 tuổi, trú tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, T.X Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang trong tình trạng sức khỏe rất yếu dù đã ra Hà Nội chữa trị được hai tháng nay.

Các bác sĩ tại bệnh viện có chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội về hoàn cảnh của bé Minh. Được biết, dù sức khỏe bé rất yếu nhưng chỉ có bà nội ở đây chăm sóc còn bố và mẹ thì đã "đường ai nấy đi", không ai đoái hoài gì trong khi sự sống của Minh đang thoi thóp từng ngày…

Ngồi trên giường bệnh, ôm đứa cháu trai bé bỏng trong lòng, bà Nguyễn Thị Sinh (69 tuổi) nghẹn lòng kể cho chúng tôi về hoàn cảnh éo le của gia đình bé:

"Con trai tôi sinh năm 1983, vợ chồng nó lấy nhau rồi có thằng bé này. Nhưng từ lúc sinh ra thì cháu tôi đã không may mắn, bị bại não và giờ lại thêm viêm phổi cấp…

Thằng bé được 6 tháng thì mẹ nó bỏ đi, từ đó đến nay cũng không đoái hoài gì đến con nữa. Còn một mình con trai tôi thì cuộc sống cũng khó khăn, rồi nó lấy vợ hai, có gia đình riêng nên cũng không lo được, vì miếng cơm nên đi làm thuê tận Bà Rịa – Vũng Tàu rồi".

Thường xuyên đưa mắt nhìn thân hình mềm yếu của cháu trai, người đàn bà cao tuổi này tỏ rõ sự mệt mỏi và lo lắng vô cùng. Đáng lẽ ra, giờ này, ở cái tuổi "gần đất xa trời", bà không phải là người phải túc trực ở đây...

Chia sẻ với PV, bà cho biết hai bà cháu ra Hà Nội đã hơn hai tháng. Từ đó đến nay thường chỉ có mình bà bên cháu trai, trong khi bà có tổng cộng 8 người con nhưng đều có khó khăn riêng nên không có ai có thể cùng đỡ đần...!

Khi chúng tôi đến là trưa 14/6, bà Sinh vừa cho Minh ăn (qua ống thông) được một chút. Bà bảo, Minh chỉ ăn được rất ít, chủ yếu là uống sữa, còn lại thì cũng chỉ có thể thêm một ít cháo. Tuy đã 3 tuổi nhưng hiện bé chỉ nặng 8.5 kg.

Nằm trong lòng bà nội, Minh thở từng hơi mệt nhọc, đôi tay và chân từ trước đến giờ vẫn teo tóp, căn bệnh bại não khiến toàn thân bé yếu ớt, mềm oằn oặt và không thể ngẩng hay ngồi dậy. Bà Sinh bảo, chủ yếu là phải bế Minh trong lòng, về đêm thì bé hay quấy khóc nên thi thoảng cũng chỉ có thể đặt xuống giường nằm một lúc.

Buồn bã khi nói về bệnh tình của cháu, bà chỉ biết tâm sự rằng:

"Các bác sĩ có nói rằng bệnh tình của cháu nặng thế này thì nên có thêm người nhà ra trông, chứ một mình tôi thì sao khảm nổi mãi… Nhưng giờ cũng không có ai ra phụ giúp được.

Ở quê nhà tôi cũng chỉ làm nông, may ra có bảo hiểm chi trả nên cũng đỡ chi phí, nhưng tiền thuốc thang và sữa cho cháu hằng tháng phải mua ở ngoài cũng không ít ỏi gì… Bác sĩ bảo căn bệnh này của cháu tôi chỉ còn cách chữa trị lâu dài, suốt đời thôi, khi nào tôi còn khỏe thì vẫn còn chăm cháu được, chỉ sợ…".

Nhìn đôi chân và hai bàn tay tong teo của Minh, chúng tôi không thể kìm lòng. Thi thoảng, cậu bé lại mở mắt ra nhìn bà nội, ánh mắt đờ đẫn, bờ môi khô và rất nhợt nhạt, không một nụ cười… Bé chỉ có thể nằm đó, bên vòng tay gầy guộc của người bà.

Một sự sống mỏng manh trong giành giật, đau đớn và thiếu thốn, thiếu ngay cả một cái ôm của đấng sinh thành! Cũng không biết được rằng những tháng ngày này của hai bà cháu sẽ phải kéo dài bao lâu nữa, và tương lai bé sẽ ra sao nếu có một ngày, không còn có bà nội ở bên…

