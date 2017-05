Xót xa bé trai 4 tháng tuổi bị não úng thủy tay không thể nắm, chân co quắp

Khóc thét, không chịu bú sữa

Chúng tôi đến Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương tìm gặp chị Đoàn Thị Thủy (29 tuổi) ở xóm 8 xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đúng lúc chị vừa đưa con đi xét nghiệm về. Ôm con trai bé bỏng đang thiếp đi vì mệt chị Thủy kể chuyện mà không kìm nổi những giọt nước mắt rơi lã chã.

Chị bảo: “Sáng đi lấy ven mà cháu khóc nhiều quá không lấy được. Bố cháu hôm qua vừa về vì xin nghỉ lâu không đi làm thì người ta đuổi việc mất. Giờ chỉ có anh đi làm nuôi cả nhà, lương công nhân ba cọc ba đồng, trong khi con thì bệnh tật thế này. Nhìn cháu bụ bẫm không ai nghĩ lại bị bệnh. Nhiều khi tôi bế ra hành lang đi dạo mọi người cứ hỏi cháu bị gì? Làm cha, làm mẹ, nỗi đau chứng kiến con bị bệnh âm ỉ, tuyệt vọng lắm”.

4 tháng tuổi nhưng bé Bảo Long ở viện 2 tháng. Dường như thương con bệnh tật cộng với việc mất ngủ vì chăm con ốm nên khuôn mặt chị có phần nhợt nhạt, u buồn. Bé Nguyễn Bảo Long có làn da trắng nõn, mắt tròn trịa, má phính, đáng yêu như thiên thần. Ngày đón bé chào đời, vợ chồng chị Thủy lâng lâng hạnh phúc. Bé Bảo Long lọt lòng mẹ nặng 3,2 kg, các bác sĩ bảo khỏe mạnh, bú ngoan.

Ngày đó, với anh Nguyễn Tiến Khang (chồng chị Thủy) việc đầu tiên kết thúc công việc trở về nhà là ngắm yêu, ôm hôn con. Con cũng là động lực giúp một công nhân sửa chữa xe máy như anh xua tan sự vất vả và nhủ bản thân cố gắng thật nhiều.

Niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Từ tháng thứ 3, bé Bảo Long thường xuyên khóc thét như cơ thể đang bị vật gì làm đau đớn. Vài ngày đầu vợ chồng anh Khang không đưa bé đi viện ngay vì nghĩ không có gì đáng lo ngại. Đến khi bé Bảo Long khóc quá nhiều, mệt không còn bú mẹ, mắt bé trợn ngược, nhìn lòng trắng nhiều hơn lòng đen thì anh chị mới đưa con lên bệnh viện đa khoa tỉnh khám.

Ban đầu, anh chị nghĩ là do bé đau mắt. Tuy nhiên, khám mắt thì các bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Lúc đó, chuyển về Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thì các bác sĩ bảo đường ruột bé có vấn đề và kê thuốc cho uống.

Trở về nhà, bé Bảo Long vẫn quấy khóc và lười bú mẹ hơn. “Hồi mới sinh bé cứ bú rồi ngủ, hồi đó tôi cũng chỉ nghĩ con ngoan. Tháng đầu bé tăng 2kg. Từ đó đến bây giờ thì không tăng cân nào nữa. Ngày đầu từ viện về thì mắt bé trở lại bình thường nhưng 2 ngày sau đó lại có biểu hiện lại”, chị Thủy cho biết.

Tình thương với đứa con thơ tội nghiệp không kể đâu cho hết, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, anh chị khăn gói đồ đạc đưa con ra Bệnh viện nhi Trung ương khám. Trải qua các cuộc kiểm tra, xét nghiệm các bác sĩ thông báo bé Long bị bệnh não úng thủy và phải nhập viện gấp.

Theo lời bác sĩ, với căn bệnh này, nếu như được phẫu thuật sớm sẽ tốt hơn cho cháu bé. Sau thời gian theo dõi, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé Bảo Long. Nhưng, sau khi phẫu thuật bé có biểu hiện nôn nên phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Theo dõi được 2 tuần, tình hình bé tốt hơn nên bác sĩ cho bé về nhà. Tuy nhiên, về nhà được 2 hôm thì mắt bé chỉ nhìn xuống chứ không ngước lên được. Khi quơ quơ tay trước mặt bé phản ứng chậm chạp, thẫn thờ. Đáng lo lắng hơn, bàn tay bé xinh không nắm chặt được, những ngón chân cũng co quắp bất thường.

“Trước đó các bác sĩ bảo là căn bệnh này không nói trước được gì. Mặc dù phẫu thuật nhưng nếu nhiễm trùng van thì phải phẫu thuật lại. Ai may mắn thì không bị nhiễm trùng van hoặc lâu năm mới bị. Đã từng có những trường hợp phẫu thuật xong bị nhiễm trùng sau 2 tuần nên phải theo dõi và phẫu thuật tiếp. Phẫu thuật nhiều vừa tốn tiền mà vừa lo em bé không có sức mà chịu đựng”, chị Thủy cho biết.

Đợt phẫu thuật lần trước đã vắt kiệt kinh tế gia đình chị. Mặc dù có bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi chi trả nhưng chi phí đi lại, ăn uống của gia đình tốn kém không ít. Hiện, bé Bảo Long vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị, khả năng phẫu thuật lại rất cao.

Khuôn mặt đượm buồn, chị Thủy cho hay, nhiều đêm cả hai mẹ con thức trắng. Lòng chị đau quằn quại khi nghe tiếng con khóc. Vì chưa biết nói nên chị không thể biết con mình đau chỗ nào, nhiều khi chị mang cảm giác là một người mẹ bất lực trước nỗi đau của con.

“Vợ chồng tôi nghèo khó nhưng từ trước đến nay tôi luôn động viên nhau chỉ mong các con khỏe mạnh. Tôi ước mình là người đau thay, nhiều khi đau đớn cháu khóc đỏ cả người, mồ hôi ướt nhẹp, nhìn mà tội. Nói thật, nếu bây giờ mà phẫu thuật cũng chả biết lấy tiền đâu, nội ngoại cũng không có đủ điều kiện để hỗ trợ. Trước đây cả hai vợ chồng đi làm đều đặn thì thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu thường ngày”, chị Thủy tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ với bé Bảo Long - Mã số 273 - xin gửi về:

1. Chị Đoàn Thị Thủy ở xóm 8 xã hương long, huyện hương khê, tỉnh Hà Tĩnh

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 273

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 273

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 273