Nỗi khổ của cô gái trẻ 10 năm đeo khối u to trên mặt

Cứ Thị Vang có một bên má sưng phồng, điều đó khiến em phát âm không tròn vành rõ chữ. Vang nghẹn ngào: “Những người bình thường nhìn chằm chằm vào em và chỉ trỏ. Người ta nói những lời bình phẩm khiến em buồn. Em cũng chỉ mong có một ngoại hình bình thường, có sức khỏe như mọi người khác”.

Vang là con thứ 4 trong gia đình có tất cả 5 anh em. Từ ngày sinh Vang và em gái, mẹ em thường xuyên ốm đau nên gia đình mất công chữa trị. Bản làng nơi Vang sinh sống, người dân chủ yếu làm nương, rẫy để trồng ngô. Gia đình Vang cũng vậy, họ mong mưa gió thuận hòa, ngô được mùa sẽ đem đổi lấy gạo ăn.

Hoàn cảnh khó khăn nên các anh của Vang phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp kinh tế gia đình. Từ lúc chào đời, Vang đã có vết bớt đỏ trên má bên trái. Năm 12 tuổi, vết bớt trên mặt Vang to phồng rõ rệt. Cũng bởi ngoại hình khác biệt, đến trường, Vang bị bạn bè cười chê, thậm chí có người còn gọi em là quái vật.

“Sau khi học xong cấp 1, bố mẹ muốn xin cho em vào học trường THCS nội trú huyện để không mất tiền nhưng không được. Sau đó thì em học cấp 2 cách nhà 3km. Thời gian đó vẫn bị bạn bè cười chê nhưng em đều im lặng và cố gắng học hành”, Vang cho biết.

Tự ti về bản thân nên Vang sống khép mình, không có bạn bè thân thiết. Vào những ngày trái gió trở trời, vết bớt cũng sưng to, nóng bừng gây cảm giác khó chịu. Vết bớt ảnh hưởng đến cuộc sống của Vang rất nhiều. Từ nhỏ, Vang luôn dặn lòng mình cố gắng học tập để sau này có thể tự tìm hiểu và chữa bệnh.

Hễ có ai mách thầy thuốc giỏi có thể chữa bệnh cho Vang là bố mẹ em lại tìm đến. Nhưng, mặc dù tham khảo thầy nọ thuốc kia thì vết bớt trên khuôn mặt Vang vẫn vậy.

Thương bố mẹ vất vả, Vang không bảo bố mẹ cho đi bệnh viện khám nữa. Hằn sâu trong tâm khảm, Vang ước mơ được học ngành y để chữa bệnh cho mọi người. Lớn lên với sự khác biệt về ngoại hình, điều đó khiến Vang càng cố gắng vươn lên. Hiện, Vang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

22 tuổi, má bên trái sưng to hơn so với năm Vang 12 tuổi. Thầy cô trong trường cũng tâm sự và khuyến khích Vang đi khám và chữa trị để tự tin học tập, hòa nhập cuộc sống.

Từ lâu, Vang nhận thức rõ điều đó nhưng vì không có tiền nên em chưa thể đi khám, điều trị. Mới đây, anh trai chạy vạy được một khoản tiền nhỏ nên Vang được xuống bệnh viện ở Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Vang bị u máu nên không thể tiến hành mổ mà phải điều trị bằng laser.

“Em là dân tộc H’Mông có bảo hiểm y tế nhưng việc điều trị này không nằm trong bảo hiểm mà nhà em không có tiền nên em chưa điều trị được. Các bác sĩ cho biết kinh phí điều trị dự tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn với gia đình em. Bố mẹ em cũng không biết căn bệnh em mắc phải là bệnh gì, mẹ em tiếng phổ thông từ biết từ không. Bố mẹ thương em mà không biết làm thế nào cả”, Vang nghẹn ngào tâm sự.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, cô Phạm Thị Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp Dược K5C cho biết: “Em Vang là học sinh của tôi, người dân tộc H’Mông, hoàn cảnh khó khăn lắm. Em ấy bị môt khối u ở mặt, trước chúng tôi cũng động viên em ấy đi khám nhưng do không có tiền nên bệnh viện trả về.

Chúng tôi rất mong có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em ấy để em ấy được chữa trị khối u trên mặt. Sau này, tôi lo nếu với ngoại hình hiện tại thì ra trường sẽ không chỗ nào nhận em ấy vào làm. Ở lớp, Vang đều được các bạn giúp đỡ, các khoản như quỹ lớp, phô tô tài liệu em cũng không phải đóng”.

Bản thân Vang rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để em có thể được chữa trị, tự tin hòa nhập cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ cháu Cứ Thị Vang - Mã số 352 xin gửi về:

1. Em Cứ Thị Vang (bản Nong Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 352

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 352

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

