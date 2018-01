Nhói lòng hoàn cảnh bé gái 11 tuổi hỏng cơ quan sinh dục, hậu môn

Gương mặt âu lo, ánh mắt hoang mang, anh Nga kể chuyện về con gái mình với giọng nói run rẩy. Có lẽ, nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng quá lớn. Bé Lê Thị Quỳnh Như là con gái cả của vợ chồng anh. Anh từng tự hào khi thấy con gái vừa học giỏi vừa biết thương yêu ba mẹ, nhường nhịn các em. Trước khi gặp nạn, Như đang học lớp 6, trường THCS Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 15/12, trên đường đến trường, Như gặp tai nạn giao thông. Em bị chiếc xe tải chở gỗ cuốn vào gầm. Sau tai nạn, Như được bà con hàng xóm đưa vào bệnh viện huyện Cẩm Xuyên cấp cứu. Nhưng, do vết thương quá nặng, em được các bác sĩ chuyển ngay lên bệnh viện tỉnh.

“Sáng hôm đó tôi đi làm nhưng không may tôi bị thương ở tay. Vết thương khá rộng, phải khâu 10 mũi nên đành nghỉ làm. Đầu giờ chiều thì con gái bị tai nạn giao thông, hai vợ chồng tôi ở nhà nhưng đến khi mấy đứa nhỏ bạn của con đi học nói mới biết. Vợ chồng tôi chỉ kịp gọi điện vay tiền bà con họ hàng rồi nhanh chóng đến viện với con”, anh Nga cho biết.

Sáng ngày hôm sau, Như được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Như bị cán nát phần xương chậu, hỏng cơ quan sinh dục. Các bác sĩ dự tính, việc chữa trị cho bé có thể kéo dài khoảng 1,5 đến 2 năm. Tương lai bé phải phẫu thuật rất nhiều lần để tái tạo hậu môn và cơ quan sinh dục. Hiện tại, Như đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật chỉnh lại phần da, cắt phần hoại tử ở chân.

“Tôi xót con nhưng không bao giờ dám khóc trước mặt con gái. Thấy mẹ khóc, con bé cứ bảo “con không sao đâu, bố mẹ đừng lo”. Từ trước đến giờ con bé rất người lớn.

Các bác sĩ cũng bảo với gia đình là việc tái tạo hậu môn, cơ quan sinh dục phải nhờ đến bác sĩ nước ngoài. Việc chữa trị cho bé sẽ rất lâu, kinh phí ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Nếu ca phẫu thuật thành công thì bé có hậu môn đúng vị trí, còn nếu không thì hậu môn nằm ở bên sườn. Sức khỏe cháu sẽ bị ảnh hưởng nhưng nhiều hay ít thì chúng tôi cũng không biết”, anh Nga nghẹn ngào.

Nửa tháng trôi qua, chi phí chữa trị cho bé Như ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Đó là số tiền vợ chồng anh Nga vay mượn bạn bè, họ hàng. Vợ chồng anh lo sợ thời gian tới không biết kiếm tiền đâu để chữa trị cho con.

Bên cạnh công việc đồng áng, anh Nga đi làm phụ hồ. Anh bảo, nếu như đi làm đầy đủ thì một tháng thu nhập khoảng 5 triệu. Đó cũng là số tiền để lo toan mọi việc trong gia đình 5 miệng ăn.

Vợ chồng anh Nga có tất cả 3 người con. Sau Như còn có 1 bé trai 7 tuổi, bé gái út 3 tuổi. Đáng buồn hơn, cả hai đều không nói được và nhận thức chậm chạp. Hàng ngày, vợ anh ở nhà chăm 2 con, gần như không làm thêm được việc gì ngoài cơm nước. Trước đây, vợ chồng anh đã đưa 2 con ra bệnh viện ở Hà Nội khám nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bệnh.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Quang Bình – Trưởng thôn 11, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ở địa phương, hoàn cảnh của gia đình anh Nga cũng thuộc diện đặc biệt. Anh có 3 người con thì có 2 con không nói được. Cũng vì vậy, vợ anh phải ở nhà chăm sóc mà không làm được việc gì. Bây giờ, con gái cả lại gặp nạn, anh Nga cũng ở viện chăm con, không còn đi làm thuê được nữa. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình để bé Như có thể quay trở lại cuộc sống như trước đây”.

Mọi sự giúp đỡ em Lê Thị Quỳnh Như xin gửi về

1. Ông Lê Quang Nga (Thôn 11, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh)

