Nghẹn lòng tâm sự của người cha có con gái bị bỏng toàn thân do nướng mực

Bên giường bệnh, em Phan Thị Thu Lành (thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông nô, tỉnh Đắk Nông) nằm co ro. “Đau quá, em chưa bao giờ trải qua đau đớn thế này. Giờ em chỉ mong sức khỏe hồi phục để đi làm, không còn là gánh nặng của gia đình” Lành cho biết.

Mái đầu trọc lốc, khuôn mặt đỏ ửng vì vết bỏng nhưng người ngoài vẫn có thể nhận ra em là cô bé xinh xắn. Cơ thể em được quấn quanh lớp vải màu trắng. Những ngày đầu nằm viện Lành không nói được nhưng nay em đã trò chuyện đươc với mọi người tuy giọng còn yếu ớt.

Năm nay, Thu Lành 18 tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn, để đỡ đần bố mẹ, em quyết định rời xa quê hương để đi làm thuê. Lành là nhân viên bưng bê của một quán ăn ở thành phố Đà Nẵng.

Không ai có thể ngờ rằng, Lành mới đi làm thuê được 28 ngày thì gặp nạn. Hôm đó, em và bà chủ nướng mực cho khách. Mực chưa chín nên bà chủ cầm chai cồn đổ thêm vào vì cứ nghĩ rằng ngọn lửa đã tắt. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên. Ngồi ngay bên cạnh, Lành bị bỏng khi ngọn lửa “bắt” vào người.

Ngay sau đó, vị khách ngồi phía sau dùng chiếc khăn trải bàn ăn trùm lên nhằm giúp Lành dập lửa, nhưng chiếc khăn khô, lửa bén vào và người em bốc cháy.

“Con gái tôi bảo đi làm để cuối năm có tiền lo Tết, nó ngoan và thương bố mẹ lắm. Ngày 17/11, nó gặp nạn thì đến trưa ngày hôm sau gia đình tôi nhận được điện thoại. Hốt hoảng, vợ chồng tôi cố gắng bắt xe từ Đắk Nông ra với con. Lúc đó, nó được chuyển vào bệnh viện trong Đà Nẵng rồi. Tôi không nhận ra con mình khi nó được băng kín”, ông Phan Văn Nhì cho biết.

Ông Nhì bảo rằng, ngày bắt xe ra Đà Nẵng chăm con gái, hai vợ chồng ông vay mượn họ hàng được 5 triệu đồng. Vợ chồng ông nuôi 4 người con nên trước nay thu nhập từ tiền làm nương, rẫy chỉ đủ trang trải những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Thu Lành nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng được 12 ngày, nhận thấy tình trạng sức khỏe của con gái quá nặng nên đến đầu tháng 12, ông Nhì chuyển con gái ra Hà Nội điều trị.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ cho biết, Lành bị bỏng 49% cơ thể, bị nhiễm khuẩn sau khi điều trị đã ổn định. Hiện Lành đã được ghép da 2 lần, đang tập phục hồi chức năng và tiếp tục được theo dõi chuyên sâu.

Hàng ngày, ngoài việc chăm con, ông Nhì dìu con tập đi. Được biết, tính đến nay, chi phí chữa bệnh cho Lành khoảng 150 triệu đồng. Khó khăn không kể đâu cho hết nhưng điều ông Nhì lo lắng nhất là tương lai sau này của con gái mình. “Vợ chồng tôi khổ đã đành, điều chúng tôi lo lắng nhất là con gái tôi còn trẻ, chưa có gia đình. Tôi chỉ sợ bị bỏng như thế này sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm bạn đời”, ông Nhì cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: “Ông Nhì là người gốc Quảng Nam đến lập nghiệp tại địa phương. Cuộc sống của gia đình ông nhiều khó khăn lắm. Năm 2004, ông Nhì có một cô con gái mắc bệnh tim nên phải mổ. Bây giờ con gái thứ 2 lại gặp nạn, kinh tế gia đình đã khó lại càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình họ”.

Mọi sự giúp đỡ em Phan Thị Thu Lành xin gửi về

1. Ông Phan Văn Nhì (thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông nô, tỉnh Đắk Nông)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 335

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 335

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 335