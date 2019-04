Cậu bé bị bỏng điện cao thế biến chứng viêm xương phải phẫu thuật tiếp

Em Chu Bá Phi (SN 2009), trú tại thôn Yên Lã, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị bỏng điện cao thế 40% độ 5. Phi đã buộc phải cắt bỏ 1/3 chân phải do bỏng nặng dẫn đến hoại tử. Dù đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật, đến giờ tình trạng của cậu bé vẫn chưa bình phục hẳn.

Cách đây không lâu chúng tôi đã có dịp gặp lại Phi trong một lần vào Viện Bỏng quốc gia. Nhìn hình ảnh của Phi ngồi trên chiếc xe lăn nhưng nụ cười sáng vẫn luôn thường trực, chúng tôi cũng cảm thấy chút an tâm vì tinh thần của em. Nhưng hôm qua, Phi biến chuyển xấu.

Chị Nguyễn Thị Hoa – mẹ của Phi cho biết: “Vết thương của cháu bị sưng, chảy dịch ra, đi không đi được. Bác sỹ cho cháu đi chụp bảo bị viêm xương cần phải phẫu thuật lại để cắt lọc hết phần viêm, nếu không sẽ phải tháo khớp. Nghe vậy mà tôi rất sợ, cứ nghĩ là con đã ổn định rồi. Lần này phẫu thuật cháu đau quá, khóc suốt ngày”.

Trường hợp của Phi được các bác sỹ đánh giá rất phức tạp và phải điều trị phục hồi lâu dài. Chặng đường tiếp theo còn gian nan mà hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hoa và anh Chu Bá Phương không có thu nhập ổn định, cả nhà chỉ có 2 sào ruộng. Nguồn thu chính nhờ tiền công đi làm thợ xây của anh Phương. Số tiền ít ỏi chỉ đủ lo chi tiêu, học hành của các con mà không để dư được đồng nào. Ngoài Phi, vợ chồng chị Hoa còn có một cô con gái nhỏ và chăm sóc bố mẹ già đã 85 tuổi. Tai nạn ập đến bất ngờ với con trai, anh chị buộc phải đi vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất.

Suốt thời gian qua nằm viện, mặc dù Phi có bảo hiểm y tế 80% nhưng gia đình em phải chi trả những khoản phí vô cùng tốn kém. Việc điều trị của Phi cần có các loại thuốc tốt không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Đang trong cảnh bĩ cực vì không có tiền cho Phi phẫu thuật đợt này, ông của Phi không may lại bị tai nạn phải vào Bệnh viện Từ Sơn nằm điều trị. Số tiền lương được vài triệu đồng anh Phương lấy về đành phải “chia một phần” cho có tiền đóng viện phí cho ông của Phi. Vậy là chị Hoa đành chạy vạy vay nóng mới đủ cho Phi phẫu thuật.

Theo lời chị Hoa chia sẻ, số tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chị sau khi bài viết “Xót xa cậu bé mất một chân vì điện giật, chân còn lại nguy cơ bị cắt nốt” gia đình đã đóng hết vào điều trị cho cháu. Cũng nhờ sự trợ giúp đó mà suốt thời gian qua, Phi mới có điều kiện tiếp tục chữa bỏng.

“Tôi cứ nghĩ là con sẽ hồi phục nhanh chóng rồi cố gắng lo cho con cái chân giả. Vậy mà giờ con lại biến chứng viêm xương phải phẫu thuật như này. Gia đình không biết vay mượn ở đâu nữa nên tôi chỉ biết cầu cứu tới mọi người, mong con thêm một lần nữa được sự sẻ chia của cộng đồng” – chị Hoa nói.

Những ngày này, Phi vừa phải chịu những cơn đau đớn do vết thương chưa lành vừa lo nỗi lo què quặt trong tương lai. Còn bố mẹ em đang phải chật vật lo đến từng toa thuốc và số tiền vay nóng cần phải trả cho ca phẫu thuật mới đây

Rất mong Quý bạn đọc hảo tâm chung tay để Phi sớm bình phục và thực hiện được mơ ước lắp chân của mình.

