Bủn rủn khi nhìn gương mặt của bé gái 5 tuổi bị ung thư võng mạc

Gần 3 năm nay, căn bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh khiến em nằm một chỗ. Và nhìn gương mặt của em, có lẽ ai cũng bủn rủn sợ hãi, nhưng thương xót. Bên đứa con thơ tội nghiệp, chị Lăng Thị Thảo, 24 tuổi (mẹ bé) kể về căn bệnh của bé trong tiếng khóc nấc. Có lẽ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương con nhưng bất lực khiến người mẹ trẻ già hơn nhiều so với tuổi thực. Khuôn mặt chị hiện rõ nét u buồn khó tả.

Bé Như Quỳnh dường như cả ngày chỉ nằm trên giường. Muốn đi lại thì phải có người hỗ trợ. Từ một đứa bé thông minh, lanh lợi giờ đây Như Quỳnh khó khăn trong từng bữa ăn, miệng méo xệch. Khuôn mặt bé bị biến dạng hoàn toàn, khối u tràn mặt. Một bên mắt còn lại vẫn sáng, tỏa ra cái nhìn ngây thơ, tội nghiệp.

Chị Thảo cho biết: “Tôi không dám nhớ lại khoảng thời gian cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh, với tôi nó mãi là một vết thương lòng không bao giờ lành, nỗi buồn chỉ vơi đi. Cảm giác làm một người mẹ bất lực khi nhìn con mình bệnh tật vô cùng đau đớn. Nhìn những em bé bằng tuổi con mình chạy nhảy, đi học lại thêm đau lòng. Gia đình tôi thời gian đó gần như khủng hoảng về mọi mặt. Nếu có thể, tôi luôn mong người bị bệnh là mình”.

Ngày đón con chào lòng, cặp đôi trẻ hạnh phúc nghẹn ngào khi biết mình trở thành ông bố, bà mẹ. Bé Như Quỳnh sinh ra kháu khỉnh, xinh xắn như bao người. Vợ chồng trẻ không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, nương ngô, nhưng cả hai động viên nhau cố gắng làm kinh tế, hạnh phúc của họ giờ đây là nhìn cô con gái nhỏ khôn lớn từng ngày.

Sóng gió đến với gia đình chị khi bé Như Quỳnh tròn 19 tháng tuổi. Bé sốt mọc răng, mắt phải “đỏ quạch”. Lúc đó, vợ chồng Thảo chỉ nghĩ, con mọc răng và bị đau mắt đỏ nên chỉ mua thuốc nhỏ mắt. Anh chị “tá hóa” thấy mắt con chảy máu thì mới đưa đi viện. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn các bác sỹ không tìm ra căn bệnh, họ khuyên gia đình đưa cháu xuống Hà Nội chữa trị khẩn cấp.

Vay mượn người thân, bè bạn, gia đình cũng gom được vài triệu bạc để xuống Hà Nội khám. Các bác sỹ tại Bệnh viện Mắt Trung ương xác định, bé Như Quỳnh bị ung thư võng mạc bẩm sinh…Trước đó, bà nội đưa bé Quỳnh đi khám nhưng chưa xác định được u lành hay ác tính, gia đình không có tiền ở lại viện kiểm tra nên hai bà cháu đi về.

Căn bệnh quái ác khiến bé Như Quỳnh còi hơn những đứa trẻ bình thường. Hiện, sức khỏe bé rất yếu, khuôn mặt biến dạng, đã nạo hết hốc mắt. Đáng lo lắng hơn, Như Quỳnh ăn uống kém, chỉ ăn cháo lỏng, uống sữa qua ngày. Nhiều đêm, bé mất ngủ được vì mắt đau, sưng, kèm theo rát, ngứa.

Qua chẩn đoán và xác định tình trạng bệnh của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương, bé Quỳnh cần được phẫu thuật và truyền hóa chất nhưng gia đình không có đủ khả năng kinh tế để điều trị nên bệnh tình của bé ngày càng nặng. Ngoài việc bị bệnh thì đầu óc bé hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn thể hiện là một đứa trẻ thông minh, biết yêu thương ba mẹ.

Mặc dù chưa biết chính xác số tiền nhưng để chữa bệnh cho bé lên đến vài trăm triệu. Số tiền này không hề nhỏ đối với gia đình chị Thảo. Bên cạnh nỗi lo tài chính, gia đình chị cũng lo lắng sức khỏe bé Như Quỳnh quá yếu, sợ sẽ gặp khó khăn trong quá trình truyền hóa chất điều trị.

Từ ngày con bệnh, chị Thảo bỏ ruộng vườn xin vào làm công nhân tại một công ty ở Bắc Ninh. “Cứ dựa vào mấy sào ruộng chỉ chả có nguồn thu. Vì thế mà mẹ cháu xin đi làm công nhân để còn có đồng ra đồng vào. Bố thì ở nhà chăn nuôi và chăm sóc con. Ông bà nội cũng hỗ trợ một phần trong việc chăm cháu. Cháu nó còn bé mà đáng thương quá, chúng tôi gom góp, vay mượn, cố gắng những vẫn chưa đủ tiền để cháu chữa bệnh. Căn bệnh của bé không phải có thể chữa khỏi ngày một ngày hai, chi phí cho việc chữa trị cũng quá lớn so với kinh tế của gia đình tôi hiện tại”, bà Nguyễn Thị Đua, (bà nội bé Quỳnh) tâm sự.

Theo y học, ung thư võng mạc là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời, sự sống của cô bé tội nghiệp có thể lụi tắt bất cứ lúc nào. Hiện, gia đình chị Thảo rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm để bé Quỳnh được phẫu thuật và điều trị kịp thời.

