Ám ảnh đôi mắt vô hồn của cô bé 2 tuổi mắc u não

Bé Hoàng Phương Thảo, 2 tuổi là con đầu của vợ chồng anh chị Trần Thị Huyền (SN 1989) ở Khu I, Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Chào đời Phương Thảo xinh xắn, khỏe mạnh nhưng ít ai ngờ rằng cô bé lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Cách đây vài tháng, bé Thảo bỗng dưng hay quấy khóc, nôn trớ. Gia đình đưa đi khám thì phát hiện cháu bị viêm tai giữa, trào ngược dạ dày. Sau điều trị dù đã khỏi bệnh, ngày đêm Phương Thảo vẫn không thôi quấy. Cả nhà sốt ruột khi Thảo khóc ngằn ngặt, sau dần con chỉ nằm mà không đi lại được nên đưa bé về Hà Nội để được khám kỹ hơn.

Sau khi vào Bệnh viện Việt Đức, bác sỹ làm các xét nghiệm cận lâm sàng, kết luận bé bị u não. Ngay sau hội chẩn, các bác sỹ đã quyết định mổ lấy khối u và tiến hành làm sinh thiết cho bé để xác định khối u lành hay ác.

Theo đánh giá của bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực (BV Việt Đức), trường hợp của cháu Thảo rất nặng. Sau mổ từ ngày 28/2 đến nay, sức khỏe cháu Thảo vẫn rất yếu. Cháu vẫn còn hôn mê, phải nằm thở máy. Tiên lượng rất khó khăn vì cháu bé còn quá nhỏ. Cháu sẽ còn phải điều trị lâu dài với chi phí vô cùng tốn kém.

Khi chúng tôi vào thăm, bé Thảo vẫn nằm mê mệt trên giường với nhiều loại thiết bị y tế hỗ trợ xung quanh. Chân tay bất động, chỉ có đôi mắt vô hồn ứa ra những giọt lệ như cô bé cảm nhận được nỗi đau đớn mình đang phải gánh chịu. Hình ảnh ấy khiến những người đối diện đầy ám ảnh.

Phía bên ngoài của Khoa, người thân của bé đứng ngồi không yên. Ông Trần Đình Hùng - ông ngoại bé Thảo nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi: “Hơn một tuần nay mẹ bé Thảo bị ốm nên gia đình không cho vào chăm sóc. Thấy con vậy mẹ cháu cũng khóc suốt. Giờ vợ chồng tôi cùng với bà nội thay nhau trực với cháu ở viện.

Ở với vợ chồng tôi từ nhỏ, bé Thảo bình thường rất ngoan. Cháu rất bám ông, đi đâu cũng đòi theo vậy mà giờ nằm mê mệt trên giường bệnh. Hôm qua khi thấy cháu lơ mơ tỉnh một chút, gia đình đã rất mừng nhưng sang ngày hôm nay lại không biết gì.

Lúc tỉnh hiếm hoi ấy nhìn thấy ông, cháu co người lại ra hiệu đòi ông bế mà lòng tôi đau quặn khi nghĩ về những ngày sắp tới khi bệnh của cháu đã ở gian đoạn muộn, tiên lượng xấu”.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đầy khó khăn. Vợ chồng chị Huyền hiện giờ vẫn nhờ cậy vào bên ngoại. Cháu Phương Thảo ngay từ nhỏ đã được ông bà ngoại chăm sóc. Thu nhập của hai vợ chồng chị Huyền hàng tháng đủ ăn đã mừng nên chẳng có tiền dư ra. Để có tiền chạy chữa cho con, anh chị gần như vay mượn cả. Thời gian điều trị kéo dài, số tiền vay mượn càng lớn dần, khả năng trả nợ gần như không có.

Bé Phương Thảo tuy có Bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng số thuốc điều trị ngoài danh mục lại quá đắt đỏ, cộng thêm nằm hồi sức tích cực, chi phí đi lại ăn uống hàng ngày trong bệnh viện khiến gia đình trở nên khánh kiệt.

Sự sống của con đang dần bị căn bệnh quái ác cướp đi khi khi số tiền điều trị mỗi ngày một nhiều mà con vẫn nằm mê mệt trên giường bệnh. Từ ngày vào viện, bé xuống cân nhiều, hiện chỉ còn 9kg, làn da xanh xao, nhợt nhạt.

Gia đình bé Thảo đang cảm thấy rất chông chênh khi không biết có đủ khả năng để tiếp tục cùng con chiến đấu với căn bệnh tử thần hay không. Lúc này đây, gia đình bé đang rất cần sự chung tay của mọi người để nối dài sự sống cho bé.

Mọi sự giúp đỡ cháu Hoàng Phương Thảo - Mã số 350 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Huyền ở Khu I, Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 350

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 350

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 350