Trồng rau má, lãi 70 triệu/tháng, lão nông xứ Quảng tậu xe hơi

Dễ trồng, thu nhập cao

Trao đổi với Dân Việt, ông Hà Ngọc Phi cho biết: Trước đây ông là dân buôn bán rau củ đi bỏ ở các chợ. Nhưng thu nhập khá bấp bênh, làm cật lực cả ngày lẫn đêm vẫn không đủ ăn. Nhận thấy nhu cầu cây rau má rất được các siêu thị, chợ… trên địa bàn ưa chuộng nên ông quyết định chuyển từ buôn sang trồng loại rau này.

Nhờ trồng rau má và các loại rau, quả khác mà ông Hà Ngọc Phi, trú ở xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tậu được xe hơi giá bạc tỷ. Ảnh: Trần Hậu

“Với lợi thế là vùng bãi bồi bên kia sông Thu Bồn (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn), đất đai rất màu mỡ, tôi đã mạnh dạn thuê đất trồng rau má. Năm đầu tiên tôi trồng thử nghiệm trên diện tích 1.500m2. Do mới trồng rau má, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng đã thu lãi gần 100 triệu đồng/năm. Nhận thấy trồng rau má cho thu nhập cao nên tôi quyết định đầu tư mở rộng diện tích của mình…”, ông Phi chia sẻ.

Theo ông Phi, tưới nước cho rau má thường xuyên sẽ giúp rau phát triển tốt, ít sâu bệnh. Ảnh: Trần Hậu

Ông Phi nhớ lại, cách đay 6 năm tôi đi nhặt từng dây rau má ở các đồng ruộng, về để trồng gây giống, do mới bắt tay vào làm, lại là nông dân chính hiệu, chưa nắm bắt được kỹ thuật trồng rau má nên rau má phát triển chậm, năng suất khá thấp. Tuy nhiên, bằng quyết tâm làm giàu, tôi đã tìm tòi sách báo để đọc, cùng sự hướng dẫn tư vấn của Hội Nông dân xã Điện Minh, tôi đã dần nắm bắt được kỹ thuật và rau má phát triển tốt. Ngoài rau má, tôi còn trồng thêm các loại rau xanh khác bởi thị trường có nhu cầu. Đến nay trang trại trồng rau của gia đình tôi đã tăng lên đến 1,5 ha với các loại rau như: rau má, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt…,trong đó rau má vẫn chiếm diện tích nhiều nhất với hơn 4.000m2.

Ông Hà Ngọc Phi kiểm tra chất lượng rau má trước khi thu hoạch bán ra thị trường. Ảnh: Trần Hậu

Theo ông Phi, rau má dễ thích nghi với mọi điều kiện khí hậu, dễ trồng, sức sống mạnh mẽ nên ít sâu bệnh, sau khi thu hoạch tiếp tục tưới nước, bón phân, khoảng 20 - 25 ngày sau sẽ cho lứa thu hoạch tiếp theo và có thể khai thác quanh năm. Mỗi ngày trung bình gia đình ông cung cấp cho thị trường 200kg rau má, với giá bán 22.000 - 25.000 đồng/kg, mỗi sào cho sản lượng trên 600kg/tháng, thu nhập bình quân mỗi sào từ 17-20 triệu đồng/tháng, mỗi tháng doanh thu từ việc bán rau má của trang trại ông Phi trên 120 triệu đồng, trừ chi phí cho lãi 70 triệu đồng/tháng. Tổng doanh thu từ rau má và các loại rau, củ quả khác, bình quân mỗi năm ông “bỏ túi” hơn 1 tỷ đồng.

Ông Hà Ngọc Phi hiện đã xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang và sắm xe bạc tỷ. Ảnh: Trần Hậu

Đầu ra ổn định

“Trước đây tôi là một thương lái thu gom rau, củ, quả để bán lại các chợ, nên nhờ các mối quan hệ đó mà tôi có đầu ra khá ổn định. Hiện nay thị trường cung cấp rau má của gia đình tôi chủ yếu là các siêu thị, các khu công nghiệp và các chợ đầu mối ở Đà Nẵng, Quảng Nam...”, ông Phi chia sẻ.

Ngoài trồng rau má, ông Hà Ngọc Phi còn trồng thêm rau mồng tơi, cải, ớt...Ảnh: Trần Hậu

Theo ông Phi, nghề trồng rau hiện nay khá nhiều người làm, nhưng để cung cấp nguồn rau sạch, an toàn, không dùng thuốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng là cái khó nhất đối với người nông dân hiện nay. “Cách xử lý an toàn khi rau nhiễm bệnh là say gừng, tỏi, ớt, tinh dầu nguyên chất (mua ở Huế) sau đó ngâm với rượu khoảng 15 ngày, rồi phun lên rau, trị được tất cả các loại sâu bệnh của rau má…”, ông Phi chia sẻ bí quyết trồng rau an toàn của mình.

Nhờ trồng rau má và các loại rau khác, mỗi năm lão nông Hà Ngọc Phi “bỏ túi” hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hậu

Hiện tại thương hiệu trồng rau má của ông Phi đã và đang chiếm được sự tin dùng của khách hàng bởi các sản phẩm rau sạch, an toàn, tươi ngon mang lại giá trị dinh dưỡng cao, giá thành ổn định. Ngoài việc làm kinh tế giỏi, ông Phi còn rất nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật và giúp đỡ tận tình cho bà con có nhu cầu phát triển nghề trồng rau má ở địa phương. Hiện, trang trại trồng rau của ông Phi giải quyết cho 10 lao đồng thường xuyên với mức thu nhập từ 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. “Thời gian tới, tôi dự tính đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng rau má để đủ sản phẩm cung cấp ra thị trường, đồng thời giải quyết lao động nông nhàn tại địa phương…”, ông Phi cho biết.

Với 4.000m2 trồng rau má, bình quân mỗi tháng cho ông Hà Ngọc Phi thu nhập 60-70 triệu đồng. Ảnh: Trần Hậu

“Gia đình ông Phi canh tác trên diện tích hơn 1,5ha, trồng chủ yếu là cây rau má, ngoài ra ông còn trồng các loại rau như: mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, ớt... Nhờ áp dụng phương pháp trồng rau an toàn, mỗi năm ông thu lãi gần 1 tỷ. Nhờ đó mà ông Phi mua “ô tô xịn” với giá tiền tỷ…”, ông Võ Chí – Chủ tịch Hội nông dân xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn chia sẻ.

Theo Dân Việt