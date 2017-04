Toyota bất ngờ ra lò xe giá rẻ chỉ 224 triệu đồng

Toyota Agya là cái tên mới nhất gia nhập đại gia đình vốn rất đông đúc của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới hiện nay. Với ngoại hình bóng bẩy cùng tiện nghi tràn ngập, thật ngạc nhiên khi giá bán của Agya tại thị trường Indonesia chỉ khởi điểm từ 131,5 triệu Rupiah (224 triệu Đồng).

Tuy nhiên, nếu những ai thường quan tâm đến các dòng xe đô thị bình dân của Toyota sẽ biết rõ gốc gác của Agya. Đây thực chất là phiên bản cải tiến của dòng Daihatsu Ayla, khá phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Ayla cũng từng được hãng Perodua (Malaysia) phân phối dưới tên gọi Axia, cũng như được Toyota bán ở Philippines bằng tên Wigo.

Là xe giá rẻ nhưng Agya không hề sơ sài. Ngoại hình xe khá sắc sảo và thời thượng với đèn pha projector màu khói, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù nối liền cản trước, cản sau tích hợp cảm biến đỗ xe, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Xe trang bị mâm 14 inch.

Bên trong nội thất là bộ ghế mới và một phần mặt cửa được bọc nỉ khá trau chuốt. Hệ thống âm thanh 2-DIN có kết nối Bluetooth cùng vô-lăng tích hợp phím chức năng. Xe có dây đai an toàn 3 điểm cho cả 5 vị trí ngồi và 2 túi khí trước. Tuy nhiên, chỉ những cấu hình cao cấp nhất mới có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Agya tại thị trường Indonesia sử dụng khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1,2 lít, có công suất tối đa 88 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua máy 4.200 vòng/phút. Hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Ngoài ra, Agya 2017 còn phiên bản động cơ xăng 3 xy-lanh, dung tích 1.0 lít, công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm cho những bản cấp thấp.

Tại Indonesia, Toyota Agya có 5 bản cấu hình gồm 1.0G MT, 1.2G MT, 1.2G AT, 1.2 TRD MT và 1.2 TRD AT, trong đó 2 bản cuối trang bị bodykit thể thao. Giá bán cho bản cao cấp nhất lên đến 151,9 triệu Rupiah (259 triệu Đồng), vẫn rất rẻ nếu so với mặt bằng chung ở quốc gia "vạn đảo", sẽ tạo sức ép lên những Hyundai i10, Kia Morning hay Honda Brio...

Theo Dân Việt