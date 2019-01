Tôm to nuôi trong ruộng lúa, bán 150-250 ngàn/kg

Năm nay diện tích nuôi tôm tăng, sản lượng nhiều, thu hoạch rộ nên giá tôm càng giảm hơn so với năm trước. Dù vậy không thấy ai than lỗ vốn. Lý do tôm càng chỉ mua giống về thả đợi đến ngày thu hoạch nên chi phí không đáng kể. Ảnh: Nhật Hồ.