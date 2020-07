Thực khách cho con đi vệ sinh vào bát ăn của nhà hàng và những nguyên tắc ăn uống lịch sự ở nhà hàng ai cũng nên biết

Sự việc xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cách đây một năm. Tại đây, một phụ nữ đã cho con trai đi tiểu vào bát của nhà hàng, thay vì đưa cậu bé vào nhà vệ sinh.

Chưa dừng lại ở đó, vị khách này còn thản nhiên chụp ảnh chiếc bát đựng đầy nước tiểu rồi chia sẻ lên mạng xã hội, đố mọi người đoán thử chất lỏng trong bát là gì.

Vì hành động thiếu ý thức này, người phụ nữ đã bị công ty sa thải.

Sự việc khiến cộng đồng mạng "nổi sóng" vì giận dữ. Bên cạnh những lời chỉ trích hướng về bà mẹ kém văn minh, nhiều người còn nhanh chóng tìm được nơi làm việc của người phụ nữ nọ. Cũng vì hành động này, phía công ty nơi người mẹ đang làm việc quyết định sa thải cô. Trong khi đó, phía nhà hàng cũng cho biết, họ đã thay toàn bộ số bát cùng loại với chiếc mà người phụ nữ cho con đi tiểu vào.

Việc ứng xử văn minh, lịch sự ở nhà hàng là điều tối thiểu bạn nên làm khi đến đây, việc nắm rõ những nguyên tắc sau sẽ giúp bạn trở thành một người có hiểu biết hơn trong mắt người đối diện và người phục vụ tại nhà hàng:

1. Luôn mặc trang phục lịch sự

"Tôi cho rằng đàn ông nên mặc áo khoác tới bữa ăn tối. Nếu người đó ăn tối với khách hàng có phong cách chỉn chu, họ nên mặc áo khoác với cà-vạt. Riêng phụ nữ thì mặc đầm hoặc vest đều được, nên đi giày thay vì sandal", bà Napier-Fitzpatrick cho biết.

2. Các quy tắc trên bàn ăn

Quy tắc đầu tiên cần phải ghi nhớ mỗi khi đi ăn nhà hàng (đặc biệt với người nước ngoài), là nếu bạn dùng từ "mời" (invite), có nghĩa bữa ăn đó sẽ do bạn chi trả. Còn trong trường hợp đơn giản chỉ là lời rủ (Let's go together), tức là bạn chỉ trả phần của mình thôi.

Tiếp theo, trong một nhà hàng hạng sang, bạn sẽ thấy trên bàn ăn có rất nhiều dụng cụ (dao, dĩa/nĩa, khăn ăn...), và cách sử dụng chúng cũng cần tuân theo một số quy tắc nhất định.

1. Khăn ăn: thường được trải lên đùi 2. Dĩa ăn salad 3. Dĩa cỡ thường 4. Đĩa dùng món chính 5. Đĩa để ăn salad 6. Dao 7. Muỗng/thìa dùng trà 8. Muỗng/thìa ăn súp 9. Tách và đĩa lót cho món tráng miệng 10. Ly dùng rượu trắng 11. Ly rượu vang đỏ 12. Ly đựng nước 13. Muỗng ăn tráng miệng 14. Dĩa ăn tráng miệng 15. Dao ăn tráng miệng 16. Đĩa bánh mì

Và cuối cùng, cách sử dụng dao - dĩa cũng là một nghệ thuật. Dù có sử dụng thành thạo đến đâu, bạn cũng cần nhớ cách đặt chúng sau khi dùng bữa, bởi nó hàm chứa những thông điệp khác nhau.

3. Chỗ ngồi của khách

Trong những bữa tiệc không xếp sẵn vị trí ngồi, người được mời làm khách nên đứng chờ cho tới khi vị chủ nhân của bữa tiệc chỉ cho bạn chỗ ngồi. Thông thường, chủ nhân bữa tiệc sẽ ngồi ở đầu bàn, ngay cạnh họ sẽ là những vị khách danh dự. Trẻ em và khách trẻ tuổi sẽ ngồi ở cuối bàn.

4. Không đặt điện thoại, chìa khóa hay ví lên bàn

Để những vật dụng cá nhân như thế lên bàn không những khiến người đối diện phân tâm mà còn khiến phục vụ bàn "để ý" đến bạn nhiều hơn.

5. Quy tắc rót và uống rượu

Khi uống nước trong nhà hàng, phụ nữ cần đảm bảo rằng vết son môi không bị dính lên thành ly. Hãy sử dụng khăn giấy lau khô miệng trước khi uống, để tránh tình trạng ấy xảy ra.

Khi rót nước, mỗi người trên bàn nên tự phục vụ. Trong trường hợp là một cặp đôi, nam giới nên rót trước cho phụ nữ.

Và đặc biệt khi uống rượu vang, đừng nên rót quá nhiều. Một ly rượu quá đầy thường không đẹp về mặt thẩm mỹ, cũng như tiềm ẩn rủi ro rơi vãi, sánh vào quần áo.

6. Xỉa răng

Đây là công việc nên làm ở nhà vệ sinh chứ không phải trên bàn ăn. Bạn muốn dùng tăm xỉa răng hay nhỏ thuốc mắt, sửa lại tóc hay make up đều nên thực hiện ở toilet mà tuyệt đối không làm khi tham gia các bữa tiệc lịch sự.

7. Để đối tác gọi đồ trước

Bạn, đặc biệt nếu là phụ nữ, cần thể hiện rõ mình là người chủ động mời khách đi ăn. Bạn có thể sử dụng một số mẫu câu mở như "Vui lòng mang cho vị khách của tôi..." hoặc "Để bạn của tôi gọi món trước nhé".

8. Lúc ăn

Bạn có thể không ăn những món được dọn trên bàn, có thể vì lý do ăn kiêng, sở thích hay theo chế độ của người uống thuốc nhưng không cần thiết phải nói cho người ngồi cùng bàn. Điều đó không hay chút nào nên bạn chỉ cần im lặng và không cần dùng món đó là được.

9. Không chụp ảnh đồ ăn trên bàn nếu bạn dùng bữa với khách

Điều này đang dần trở thành thói quen của một số người. "Tôi thấy chuyện này sẽ là bình thường nếu nó không làm phiền khách tiệc hoặc chụp ảnh một cách kín đáo. Trong trường hợp bạn đang dùng bữa tối với đối tác, tôi khuyên bạn không nên làm thế. Nhưng ngược lại, nếu đối tác đề nghị chụp ảnh, bạn cứ để họ tự nhiên", bà Napier-Fitzpatrick nói.

Lily (th)