Thực đơn đắt "khủng khiếp" trong đám cưới của Ông Cao Thắng và Đông Nhi

Cua Alaska còn gọi là cua hoàng đế là loài cua lớn nhất thế giới với sải chân dài nhất đạt tới 1,8m và nặng hơn 10kg. Những con cua này sống ở vùng nước lạnh có nhiệt độ trung bình khoảng 4 - 5 độ C. Ngoài ra độ sâu an toàn mà chúng thường trú ẩn lên đến 200 - 300m. Do đó, để đánh bắt cua hoàng đế không hề dễ dàng. Bên cạnh việc đánh bắt khó khăn, cua hoàng đế là loại cua có giá đắt đỏ nhất thế giới còn bởi chất lượng thịt hơn hẳn các loài cua khác như: Chắc, ngọt, đậm đà, giàu đạm, vitamin và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy giá thành của chúng không hề rẻ tý nào.