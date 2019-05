Thứ đồ người Việt vứt đi, thành đặc sản giải nhiệt vạn người mê

Bưởi là loại quả đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam, được trồng khắp các vùng trên cả nước, với hàng chục giống khác nhau. Giá của các loại bưởi dao động từ 30.000-100.000 đồng/quả tuỳ loại. Một số loại bán theo cân với giá từ 50.000-70.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Đây là giá bưởi mọi người mua về để ăn múi.

Điều khiến không ít người ngạc nhiên là những năm gần đây, ngoài ăn múi theo cách thông dụng nhất, người ta còn tận dụng phụ phẩm của chúng chế biến thành những loại đặc sản có giá vô cùng đắt đỏ. Ví như loại vỏ bưởi - là thứ vốn bị vứt đi, nay được chế biến thành mứt vỏ bưởi sang chảnh bán với giá 200.000-300.000 đồng/kg. Thậm chí, mứt vỏ bưởi Thái Lan còn gây sốt trên thị trường với mức giá 600.000-650.000 đồng/kg.

Cùi bưởi - loại phụ phẩm của bưởi trước kia thường bị vứt đi nay được thu mua lại để làm nguyên liệu nấu chè bưởi

Tương tự, vào mùa hè nhu cầu ăn chè giải nhiệt tăng cao nên đặc sản chè bưởi là lựa chọn của nhiều gia đình. Theo đó, cùi bưởi - thứ phụ phẩm thường bị đổ bỏ, hay những quả bưởi non bị rụng do mưa bão, do nhà vườn cắt tỉa bớt nay được chế biến thành nguyên liệu nấu món chè bưởi đặc sản và bán với giá khá đắt đỏ.

Đơn cử, cùi bưởi sên sẵn hiện có giá là 120.000 đồng/kg, cùi bưởi vắt khô giá 100.000 đồng/kg. Đắt đỏ nhất là loại cùi bưởi sấy khô được bán với giá lên tới 650.000 đồng/kg...

Theo dân buôn bán cùi bưởi, nếu là loại sên sẵn thì khách mua về chỉ cần cho vào luộc lên, sau đó bỏ thêm một ít bột năng đã pha với nước vào nấu cho sánh lại. Tiếp đến, cho đậu xanh đã đồ chín vào đảo đều là có món chè bưởi thơm ngon ăn kèm nước cốt dừa. Còn với cùi bưởi sấy khô, trước khi nấu cần ngâm vào nước cho nở hoàn toàn, rửa sạch tẩm qua năng rồi nấu như bình thường.

Cùi bưởi có giá dao động từ 60.000-120.000 đồng/kg tuỳ loại. Riêng cùi bưởi khô có nơi bán với giá 650.000 đồng/kg

Không chỉ với các hàng chè, nhiều bà nội trợ thừa nhận, chè bưởi là món ăn khoái khẩu của gia đình, nhưng việc sơ chế cùi bưởi cho hết đắng khá phước tạp và mất nhiều thời gian. Do đó, họ lựa chọn đi mua cùi bưởi đã qua sơ chế hoặc cùi bưởi sên sẵn để về nấu chè dù giá của nguyên liệu này khá đắt.

Chị Đào Thị Liên, một đầu mối chuyên bỏ sỉ cùi bưởi ở Phú Thọ, cho biết, mấy ngày nay chị đang cho người đi lùng mua bưởi non rụng do mưa bão hay bưởi được các nhà vườn cắt tỉa bớt do cây sai quả quá để về gọt bỏ vỏ xanh rồi lấy cùi bưởi sơ chế bán buôn cho dân nấu chè bưởi.

Mùa hè, nhu cầu ăn chè tăng cao nên cùi bưởi nhà chị sơ chế ra đến đâu bán hết đến đó. Thậm chí có ngày chị còn không đủ hàng bán vì phụ thuộc vào lượng phụ phẩm bưởi thu mua về.

“Khoảng gần tháng nay, mỗi ngày tôi đổ buôn cho các mối nấu chè với số lượng lên đến đầu tạ. Đa phần các mối đều lấy sỉ từ 5-10 kg/lần”. Chị Liên tiết lộ và cho biết, để kịp làm hàng cung cấp cho các mối lấy sỉ, chị phải thuê hàng chục người ngồi ngọt bỏ, thái hạt lựu rồi sơ chế bỏ đắng,... cho cùi bưởi.

Hiện giá bưởi non loại quả từ 3-6 lạng hay phụ phẩm bưởi được thu mua về để lọc lấy cùi có giá từ 3.000-5.000 đồng/kg. Những loại phụ phẩm này đang được các cơ sở chế biến cùi bưởi lùng mua khắp các vùng trồng bưởi.

Theo Lưu Minh

Vietnamnet