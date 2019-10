Thịt gà đông lạnh 21 ngàn/kg, nhập thoải mái không lo ép 'chết' gà nội

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), năm 2018 Việt Nam nhập khẩu hơn 128 ngàn tấn (hơn 116,3 triệu USD) thịt gà các loại. 9 tháng năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 105,7 nghìn tấn thịt gà, tương ứng giá trị hơn 96,5 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, 60% là thịt đùi gà, tương đương là 63.479 tấn; gà nguyên con (gà loại của Hàn Quốc) 13,3%, tương đương 14.071 tấn; còn lại là các sản phẩm là cánh, chân, mề, gan, da, xương, sụn, phao câu,... giá bình quân các sản phẩm là 0,913 USD/kg (khoảng 21.000 đồng/kg - PV).

Dự kiến năm nay sẽ nhập tổng cộng khoảng 150 ngàn tấn thịt gà các loại

Dự kiến, năm 2019 Việt Nam nhập khẩu khoảng 150 ngàn tấn, loại có khả năng cạnh tranh với gia cầm trong nước là thịt đùi khoảng 90 ngàn tấn, chiếm 10,4% so với thịt gia cầm, 13,5% so với thịt gà và 30,4% so với thịt gà công nghiệp.

Song, Cục Chăn nuôi cũng khẳng định, số lượng thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam không ảnh hưởng đến thị phần và giá thịt gà trong nước. Bởi số lượng có tăng nhưng không tăng nhiều, nhập khẩu thịt gà tăng một phần do bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) làm giảm sản lượng thịt lợn.

Đáng chú ý, không chỉ tăng nhập khẩu mà đàn gia cầm trong nước cũng có chiều hướng tăng mạnh. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của 56 địa phương do Cục Chăn nuôi công bố, tổng đàn gà tính đến 31/8/2019 là gần 325 triệu con, tăng 14,9% so với tổng đàn của 56 tỉnh này tại thời điểm 1/10/2018 (274 triệu con).

Nguyên nhân là do thời gian qua, bệnh DTLCP diễn biến rất phức tạp, người chăn nuôi thiệt hại lớn về kinh tế. Nhiều cơ sở chăn nuôi lợn chuyển đổi sang nuôi gà công nghiệp, bởi gà công nghiệp trắng nuôi chỉ 35-42 ngày đã xuất chuồng.

Do đó, một số tỉnh có đàn gia cầm tăng mạnh, như: Đồng Nai tăng 14,3% (tăng khoảng 3 triệu con); Tiền Giang tăng 11,8% (tổng đàn 14,8 triệu con); Long An một số huyện đàn gia cầm tăng 2-3 lần; An Giang 42,8%; Trà Vinh đàn gia cầm tăng trên 2 lần (tổng đàn 6,2 triệu con); Sóc Trăng đàn gia cầm tăng 12,6% (tổng đàn là 7,7 triệu con).

Giá gà công nghiệp lông trắng và lông màu đang ở mức rất thấp

Chính vì tăng đàn ồ ạt cùng một thời điểm dẫn đến cung vượt cầu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến giá, khiến giá sụt giảm.

Dù Cục Chăn nuôi khẳng định giá thịt gà nhập khẩu không làm ảnh hưởng đến thị phần cũng như giá gà nội, song một số chuyên gia trong ngành nêu vấn đề đàn gà trong nước cũng đang tăng mạnh, đang dư cung tại sao lại đẩy mạnh nhập khẩu?

Thực tế, thời gian qua giá gà công nghiệp lông trắng giảm khá sâu, có thời điểm chỉ 12.000-13.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Hiện, giá gà đã nhích lên, song người chăn nuôi vẫn thua lỗ.

Trong khi đó, giá gà công nghiệp lông màu sau một thời gian hoà vốn nay lại có xu hướng giảm mạnh, xuống dưới 30.000 đồng/kg, người chăn nuôi lại thua lỗ nặng.

Giám đốc một công ty chăn nuôi cho hay, người Việt Nam không ăn nhiều gà công nghiệp. Gà nhập khẩu về chủ yếu để sử dụng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Tỷ lệ nhập khẩu tăng cao có thể sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới sản lượng sản xuất gà công nghiệp của những doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm lớn trong nước.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ - cho rằng giá thịt gà giảm mạnh, có thời điểm giá rẻ hơn rau là vì lượng gà đông lạnh nhập khẩu tăng mạnh. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, nhiều trang trại chuyển từ nuôi lợn sang nuôi gà khiến nguồn cung tăng mạnh. Hậu quả, người dân chịu nỗi buồn thua lỗ vì cung tăng, giá giảm.

Theo Vietnamnet