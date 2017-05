Sốt đất: 15 triệu lên 40 triệu/m2, đại gia ôm valy tiền mua gom

Cuối năm 2016 tới nay, đất nền nhiều tỉnh đã tăng mạnh, đặc biệt là các khu vực vùng ven mới của các đô thị. Thời kỳ đầu, chỉ vài người đi gom đất, sau đó lan rộng tạo nên cơn sốt đất. Khác với những đợt sốt sình sịch như trước đây, thị trường đã có những bước chuyển biến, các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn, chỉ bỏ tiền vào những khu vực có nhiều tiềm năng.

Khu vực vùng ven thường là tâm điểm của những cơn sốt đất do giá đất tại khu vực này rẻ hơn các khu vực khác. Kỳ vọng sự phát triển hạ tầng có thể kích giá đất tăng lên đáng kể nên các nhà đầu cơ thường đổ xô ra vùng ven để mua đất.

Ông Nguyễn Thanh Hải, một nhân viên môi giới sàn BĐS ở Trung Hoà Nhân Chính cho hay, nhiều tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Thanh Hoá giá đất đã tăng mạnh so với những năm trước đó. Nhiều tỉnh khác giá đất cũng đang nhích lên như Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương,….

Thời gian gầy đây, thay vì chỉ ngồi ở Hà Nội, ông Hải liên tục đi xe chở khách về các tỉnh để săn lùng đất. Cách đây không lâu, ông cùng với một đại gia Hà Nội đã giao dịch thành công 10 lô đất tại Quảng Ninh với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Theo ông Hải, giá đất các tỉnh đang ở mức rẻ hơn so với Hà Nội, trong khi đó nhiều cơ hội tăng giá khi các dự án lớn đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, giao thông các tỉnh cũng dễ dàng hơn nên việc di chuyển tới các khu vực này đã không còn trở ngại. Một lý do khác khiến thị trường đất tại các tỉnh tăng trưởng do nhiều đại gia bất động sản lớn cũng đổ bộ về, kéo theo làn sóng các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đi theo.

Đang mở bán dự án ở Quảng Ninh, ông Trần Đức Diễn nhận định, các nhà đầu tư có tính toán riêng khi “xuống tiền” mua bất động sản Hạ Long thời điểm này. Mặc dù tổng giá trị căn nhà khá cao, nhưng ông Diễn cho biết, những vị trí đẹp ven biển và trung tâm thành phố hạ Long vẫn rẻ hơn 2-6 lần so với vị trí tương tự ở Đà Nẵng và Nha Trang.

Đại diện một chủ đầu tư, ông Nguyễn Hồng Đô cho biết, dự án vẫn giao dịch tốt ngay trong đợt mở bán đầu tiên, trong đó, khách hàng mua đầu tư cũng nhiều, người mua sử dụng cũng có. Họ có thể mua để ở, để làm văn phòng hoặc để kinh doanh.

Giá đất tỉnh ngang ngửa Hà Nội

Theo khảo sát, giá đất tại các tỉnh có những khu vực đang đắt ngang ngửa Hà Nội. Đơn cử như nhà liền kề, biệt thự của khu đô thị tại Bãi Cháy có giá từ 3-4 tỷ đồng, thì các dự án bên trung tâm Hạ Long có giá tối thiểu 7 tỷ đồng. Những căn biệt thự lớn có thể có giá tới 15-20 tỷ đồng, đắt ngang ngửa với nhiều dự án tại Hà Nội và TP. HCM.

Hay như tại Thanh Hoá, giá các sản phẩm biệt thự, liền kề tại nhiều vị trí đẹp cũng đang giao dịch khoảng 7-10 tỷ đồng/căn. Giá đất vùng ven tại Thanh Hoá đã nhích dần, đặc biệt tại Sầm Sơn, các sản phẩm bất động sản đang giao dịch trên 5 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang sốt. Đơn cử khu vực ven biển kéo dài từ quận Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn đang có giá khoảng 150 triệu đồng/m2. Đất khu vực Sơn Trà tăng gấp đôi trong thời gian ngắn, từ mức chỉ 9-11 triệu đồng/m2 thì sau đó được đẩy lên 25-28 triệu đồng/m2. Thậm chí ở Bắc Ninh, đất đẹp các khu đô thị bám các trung tâm công nghiệp lớn trước chỉ 15 triệu/m3 nay có khi đã lên đến trên 40 triệu/m2.

Theo các thống kê, phần lớn những nhà đầu tư bất động sản ở Đà Nẵng đến từ Hà Nội. Vì đất nền ở Đà Nẵng rẻ hơn 3-4 lần so với Hà Nội nên nhiều nhà đầu tư từ Thủ đô không ngần ngại xuống tiền. Giá vì thế cứ bị đẩy lên hàng ngày, khiến cho các nhà đầu tư địa phương cũng sốt ruột và nhảy vào cuộc.

Giá đất nhiều khu vực đang đắt như Hà Nội

Gần đây nhất là cơn sốt đất nền vùng ven tại TP.HCM, giá đất đã tăng lên chóng mặt khiến cơ quan chức năng đã phải phát đi những thông tin cảnh báo. Ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc Công ty BĐS Danh Khôi Á châu, cho biết giá đất tại khu Đông Tăng Long, quận 9 từ đầu năm 2016 chỉ ở vào khoảng 10-12 triệu đồng/m2, đến cuối năm đã tăng lên mức 15-17 triệu đồng/m2. Tương tự, hiện khu vực quận 9 giao dịch chủ yếu 20-24 triệu đồng/m2.

Việc tăng giá đất như hiện nay có hiện tượng “té nước theo mưa”, ăn theo để thổi giá. Cụ thể, hiện nay nhiều chủ đầu tư dùng chiêu “làm giá” đất, đầu tiên họ mua một khu đất với giá rất thấp, sau đó mua tiếp một khu đất bên cạnh với giá gấp 5-10 lần để nâng giá khu đất đã mua trước đó.

Với tốc độ tăng giá chóng mặt trong thời gian qua, thị trường nhà đất đang ẩn chứa rất nhiều rủi ro, nếu không thận trọng rất dể rơi vào bẫy của giới đầu cơ.

