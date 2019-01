Săn lùng tiền lì xì in hình con heo

Anh Lê Văn Tiệp, chủ cửa hàng online ở quận Bình Thạnh với bộ sưu tập tiền lì xì dịp Tết Kỷ Hợi. “Tùy vào từng con giáp sẽ quyết định thị trường mua bán. Năm ngoái, nhiều khách hàng còn e dè khi mua tiền in hình con chó thì năm nay con heo tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, chắc chắn sẽ có nhiều khách mua”, người có 5 năm kinh nghiệm sưu tầm các loại tiền, chia sẻ.

Anh Tiệp cầm tờ tiền 20 Kina của Papua New Guinea có giá bán 50.000 đồng mỗi tờ. Tờ tiền này được phát hành để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ngân hàng Papua New Guinea năm 2008. “Điều đặc biệt là mặt sau tờ tiền in hình chú heo rừng với những hình vẽ ấn tượng bao quanh – biểu tượng của văn hóa địa phương, hình ảnh này mang đến sự may mắn, sức khỏe và tài lộc”, anh lý giải.