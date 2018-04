Rùng mình 'đồ ăn siêu cấp': Đĩa cá nóc tươi sống

Hạt siêu rẻ đắt giá ở Đức, cá nóc sang Nhật đặc sản ngàn USD

Ở Việt Nam, kỷ tử được trồng nhiều ở miền bắc, giá khoảng 30.000-40.000 VNĐ/lạng hạt. Còn ở Đức, giá của kỷ tử sấy khô khoảng 3-10 EUR/lạng (84.000-280.000 VNĐ). Quốc gia này còn xếp loại hạt này vào nhóm “đồ ăn siêu cấp” rất được yêu thích.

Mỗi đĩa cá nóc là một kỳ công khoa học của nghệ thuật chế biến và trang trí.

Trong khi đó, nhiều người Việt khi nghĩ đến cá nóc cảm thấy rất sợ hãi vì loài cá này có thể gây chết người khi ăn phải. Nhưng dưới bàn tay tài hoa của những đầu bếp Nhật, cá nóc lại trở thành một món hải sản cao cấp trong nhà hàng hạng sang. Luôn có tên trong danh sách những món ăn đắt đỏ nhất của Nhật Bản, một suất sashimi cá nóc (Fugu) giá khoảng 200 USD cho 8 miếng tại những nhà hàng 3 sao vàng Michelin.

Hoa rau ngót rừng đắt đỏ, trứng gà non từ gà thải loại

Rau ngót rừng nổi tiếng thơm ngon, hoa rau ngót rừng còn ngon gấp cả chục lần. Thế nên, dù giá hoa rau ngót rừng đắt gần gấp đôi thịt bò Mỹ, dao động từ 200.000-300.000 đồng/kg tùy thời điểm, song chúng vẫn được dân Hà thành xếp hàng đặt mua.

Trứng gà non đang được rao bán tràn lan trên mạng.

Gần đây, trứng gà non - loại trứng vẫn ở trong cơ thể con gà mái, được lấy ra khi giết mổ gà - được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, giá từ 170.000-350.000 đồng/kg tùy loại, đắt gấp 5-7 lần trứng thường. Nhưng phần lớn trứng gà non trên thị trường hiện nay đều là trứng gà ở gà công nghiệp đẻ thải loại, trứng gà ta non rất hiếm.

Cẩn trọng măng ngâm hóa chất, rùng mình mỹ phẩm ‘hạng sang’

Măng chua là món ăn được nhiều người ưa thích. Nhưng ít ai biết rằng, măng ngâm hóa chất được bán với giá rẻ tại nhiều chợ đầu mối, sau đó được tiểu thương lấy về tiêu thụ tại các chợ dân sinh.

Lô mỹ phẩm 'hạng sang' được sang chiết thủ công, không đảm bảo vệ sinh.

Những tín đồ của mỹ phẩm chắc sẽ rùng mình khi biết những hộp mỹ phẩm “hạng sang” của Công ty TNHH TMDV H.B.A được sản xuất thủ công. Nguyên liệu được đổ từ những thùng ghi toàn chữ Trung Quốc sang chậu thau, sau đó được những người phụ nữ dùng tay trần múc từng muỗng đổ vào hộp nhỏ. Những hộp mỹ phẩm này sau đó được chuyển đến các spa phục vụ cho các dịch vụ làm đẹp.

Mặt nạ phòng độc không rõ nguồn gốc bán tràn lan

Gần đây, các vụ cháy nổ liên tục xảy ra, đặc biệt là cháy chung cư, nhiều người đã bỏ tiền triệu, thậm chí vài chục triệu đồng, để mua các thiết bị thoát hiểm khi có cháy nổ, đặc biệt là thiết bị mặt nạ chống độc.

Trên thị trường hiện tràn ngập các thiết bị mặt nạ phòng độc không rõ nguồn gốc xuất xứ được rao bán với giá chỉ từ 180.000-500.000 đồng/chiếc, loại cao cấp có giá lên tới 2,2 triệu đồng/chiếc. Bao bì các loại mặt nạ chống độc toàn tiếng nước ngoài, không tem kiểm định, không có nhãn phụ tiếng Việt.

'Lợn ăn tiền' gây sốt

Lợn đất tiết kiệm tiền (heo tiết kiệm) là mặt hàng đã xuất hiện nhiều năm nay. Nhưng khoảng nửa tháng nay, những chú “lợn ăn tiền” đang gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội với lượng đặt hàng cực lớn.

Loại lợn tiết kiện đang gây sốt trên thị trường.

Loại “lợn ăn tiền” là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc 100% và không có sẵn. Mức giá của loại "lợn ăn tiền" này quá khác biệt. Nhiều nơi chỉ 65.000 đồng/con, song cũng có nơi bán tới 350.000 đồng/con.

Giá xăng dầu tăng mạnh, bay Phú Quốc, Nha Trang mất 6-8 triệu

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 7/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định tăng mạnh giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 592 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 638 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 521 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 425 đồng/kg.

Giá vé máy bay cũng đang khiến nhiều người quan tâm. Dù dịp lễ 30/4-1/5 năm nay ngắn, có 4 ngày, nhưng thời điểm này nếu mua vé máy bay đến các điểm du lịch nổi tiếng thì hết sạch vé rẻ, nhiều chuyến bay hết chỗ. Đặc biệt, bay từ Hà Nội đi Nha Trang, Phú Quốc, hành khách mất từ 6-8 triệu cho 1 vé máy bay khứ hồi.

Chôm chôm Việt lần đầu xuất khẩu sang New Zealand

Ngày 10/4, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) phối hợp cùng Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu quả chôm chôm Việt Nam sang New Zealand.

Như vậy, sau quả xoài và thanh long thì chôm chôm Việt là mặt hàng trái cây thứ 3 xuất khẩu được sang thị trường New Zealand. Đáng nói, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên được cấp phép xuất khẩu quả chôm chôm tươi vào New Zealand.

Cây tươi 'hóa rồng' ở An Giang, vườn lan 3 tỷ ở Lâm Đồng

Ở quần thể kiến trúc Cửu Trùng Đài (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có một cây đang xanh tươi mà vẫn được đẽo tạc kỳ khu, sinh động, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải ngỡ ngàng. Phần thân cây gồ lên có hình gương mặt rồng ngậm ngọc.

Cây tươi bỗng 'hóa rồng'.

Còn ở vùng kinh tế mới Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), anh Ðặng Văn Oanh nhờ trồng lan rừng kinh doanh mà đã có “gia tài” hơn 3 tỷ đồng.

Ô tô Thái 480 triệu đồng/chiếc, ô tô trên 1,5 tỷ đắt thêm

3 tháng đầu năm 2018, tổng cộng hơn 3.100 xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đã được nhập vào Việt Nam. Về xuất xứ, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan có số lượng lớn nhất. Trung bình mỗi xe ô tô Thái nhập về giá khoảng 478 triệu đồng/chiếc.

Xe nhập khẩu hưởng thuế 0% về nước, xe mới giảm giá khiến thị trường ô tô cũ lâm vào cảnh “bán chẳng ai mua”,...

Tuy vậy, trong tháng 4, bên cạnh nhiều mẫu ô tô giảm giá thì nhiều mẫu xe bất ngờ tăng giá bán. Trong khi cả 2 phiên bản sedan và hatchback của mẫu xe Mazda 2 tăng thêm 30 triệu đồng thì hai phiên bản Kia Rondo DAT và GATH cũng tăng 20 triệu đồng.

Trong khi đó, Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Bên cạnh đất ở, nhà ở, tàu bay, du thuyền thì đáng chú ý là ô tô có giá trị trên 1,5 tỷ đồng cũng sẽ bị đánh thuế.

