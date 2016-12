Quất chết khô, đào nở sớm trước Tết: "Chỉ còn cách lập đàn cầu mưa"

Vườn có 600 cây quất cảnh để bán ra trong đợt Tết sắp tới, nhưng năm nay với thời tiết nắng, nóng, không có mưa nên non nửa số quất trong vườn của nhà vợ chồng chị Hoa ở phường Tứ Liên đều bị héo khô, vợ chồng chị phải chặt bỏ cây chất đầy ven đường và đốt bỏ đi. Số cây sống sót cũng rất xấu. Những gốc quất chết khô được đánh đi, nhường chỗ cho rau xanh.

Về hiện tượng quất chết hàng loạt như năm nay, anh Trần Dũng, người đã trồng quất lâu năm cho rằng, thời tiết chỉ là một phần lý do để quất chết khô nhiều đến vậy, một phần do quất bị nấm rễ, cây chán đất. Bây giờ trời nắng nóng to, kéo dài, hanh khô trong khi thời điểm giữa năm mưa nhiều úng nước không thoát được.