Phát hoảng vừa mua ô tô ra khỏi showroom mất trăm triệu,

Ra khỏi showroom thiệt luôn trăm triệu đồng

Giống như mọi sản phẩm công nghệ khác, hầu như mẫu ô tô nào khi xuất ra thị trường cũng đều mất giá. Nhiều trường hợp vừa mua ô tô đã mất giá không phanh khiến chủ nhân phát hoảng.

Theo tính toán, một chiếc ô tô khi ra khỏi showroom sẽ bị khấu hao từ 15-20% giá trị. Có nghĩa là, nếu bạn mua một chiếc xe 1 tỷ đồng, khi vừa lăn bánh ra khỏi cửa hàng, chiếc xe của bạn chỉ còn khoảng 850 triệu đồng.

Sau đó, sự mất giá này sẽ tỷ lệ thuận theo thời gian sử dụng. Theo thông lệ ở nước ngoài, trong 3 năm đầu tiên, chiếc xe ô tô sẽ có khấu hao nhanh nhất. Mỗi năm, giá trị chiếc xe sẽ giảm 10%. Sau đó, tỉ lệ này sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 5%.

Như vậy, sau 3 năm sử dụng, giá trị chiếc xe còn 70%. Đến năm thứ 8, chiếc xe còn 20% giá trị. Từ năm thứ 10 trở đi, giá trị chiếc xe chỉ còn 10% hoặc thấp hơn.

Thực tế ở Việt Nam, xe còn mất giá nhiều hơn. Trên một diễn đàn về xe, một “tay buôn xe” cho hay, một chiếc xe Mercedes C200 mới tinh mua năm 2012 có giá 1,6 tỷ đồng sau đăng ký, sau quá trình sử dụng 3 năm, giá trên thị trường giao dịch vào khoảng 950-980 triệu. Như vậy, số tiền khấu hao của chiếc xe này là 600-650 triệu cho 3 năm sử dụng, chưa kể chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Mất giá mạnh nhất có lẽ là những dòng xe sang đã qua sử dụng. Những siêu xe này lúc còn mới thì giá bán cao ngất ngưởng. Song khi đã qua tay người dùnglại bị rớt giá thê thảm, thậm chí còn thấp hơn nhiều chiếc xe phổ thông cùng thời. Cho dù kiểu dáng, tiện ích lẫn an toàn đều ở cấp độ cao hơn hẳn, nhưng xe sang cũ lại được liệt vào danh sách khó bán, dễ tồn kho.

Cũng theo “tay buôn xe” kể trên, chiếc Mercedes S600 AMG 2007 thời điểm mua mới có giá sau đăng ký là hơn 8 tỷ đồng. Đến năm 2015, giá siêu xe này chỉ còn 1,650 tỷ - nghĩa là đã khấu hao lỗ hết hơn 6 tỷ đồng, chưa kể chi phí bảo dưỡng và thay thế định kỳ.

Vậy vì sao ô tô lại bị mất giá như vậy? Theo giới chuyên gia, chiếc xe bị mất giá trị vì nó bị coi là đã cũ, tính năng lỗi thời, đời xe thấp, hoặc xe đã bị va chạm, hay do độ tuổi của xe, mức tiêu thụ nhiên liệu…

Ở Việt Nam, nếu biết cách chăm sóc xe, chủ xe sẽ vẫn bán được giá hời. Song, sau khoảng 15-20 năm, dù không sử dụng thì chiếc xe cũng mất hết giá trị do lạc mốt, lạc hậu công nghệ và lão hóa các chi tiết xe.

Mua ô tô mùa đại hạ giá lỗ trăm triệu

Không chỉ mất giá do khấu hao xe, nhiều mẫu ô tô còn bị mất giá do thời điểm bán ra, do chính sách giảm giá của các hãng xe. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong thời điểm hiện nay.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua giảm giá chưa từng có của nhiều hãng xe. Cuộc đua giảm giá xe bắt đầu “nóng” vào cuối năm 2016, khi thời điểm chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu ô tô mới từ ngày 1/1/2017 ngày càng đến gần. Các hãng xe đã lao vào cuộc cạnh tranh "hạ giá" ô tô nhằm lôi kéo người tiêu dùng.

Hàng loạt các mẫu xe ăn khách, xe sang đã được điều chỉnh giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng với mức giảm từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các hãng ô tô cũng tung ra các chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng mua xe.

Giảm giá mạnh nhất trong tháng 5 này phải kể đến một số mẫu xe của các "ông lớn" ô tô của Nhật.

Trong tháng 5 này, mẫu xe Camry của Toyota giảm sâu tới 90 triệu đồng và được trừ trực tiếp vào giá bán. Trong khi đó, mẫu xe này cũng vừa giảm 60 triệu đồng vào tháng 4 vừa qua.

Vốn bị mất số lượng khách hàng lớn trong tháng 4, sang tháng 5 này, Nissan Việt Nam đã công bố mức giá "sốc" cho mẫu Nissan X-Trail. Mẫu SUV cao cấp này được giảm tới 85 triệu đồng tiền mặt, cùng gói khuyến mãi trong tháng 5 khoảng 40 triệu đồng, nâng tổng mức giảm giá tới 125 triệu đồng, chưa kể những ưu đãi riêng từ các đại lý của Nissan.

Tuy nhiên, giảm mạnh nhất phải kể đến dòng xe đa dụng CR-V của Honda. Vào tháng 4, Honda CR-V được các đại lý áp dụng chương trình giảm giá tới 110 triệu đồng. Đến tháng 5 này, mẫu xe này lại được các đại lý Honda áp dụng mức ưu đãi cao nhất với giá trị từ 90 - 115 triệu đồng. Đây được coi là mức giá thấp kỷ lục của Honda CR-V kể từ khi mẫu ô tô này được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Trong vòng xoáy giảm giá, bên cạnh các hãng xe Nhật, thương hiệu xe Ford tại Việt Nam cũng có đợt giảm giá mạnh chưa từng có. Trong đợt giảm giá tháng 5 này, mẫu Ford Everest có mức giảm mạnh nhất, từ 46-134 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Có thể thấy, chưa bao giờ, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến một cuộc giảm giá mạnh tay và liên tục của nhiều hãng xe như hiện nay.

Giá xe giảm mạnh thì người tiêu dùng được hưởng lợi. Tuy nhiên, việc giá xe giảm giá sâu và diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn đã khiến những khách hàng mua ô tô trước đó mang nặng tâm lý bị thiệt thòi. Không ít khách hàng mua xe trước đó cảm thấy cay đắng, bởi tính ra, họ bị thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Theo VietnamNet