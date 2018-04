Ôm xe ‘lướt’, ông chủ buôn ô tô cũ dính đòn đau

Kinh doanh xe cũ ế ẩm

“2 tuần nay, cửa hàng của tôi không bán được chiếc xe nào. Cũng không riêng cửa hàng của tôi mà cả dẫy phố bán xe cũ ở đây, 2 tuần qua chỉ bán được có vài chiếc, ông chủ cửa hàng kinh doanh xe cũ tại 99 Phạm Hùng cho biết.

Ông chủ than thở: Hơn chục chiếc xe “chạy lướt” được mua vào những ngày sát Tết và sau Tết đến nay chưa bán được cái nào. Xe không bán được, càng để lâu càng có nguy cơ thua lỗ lớn. Xe ế làm đọng vốn gần chục tỷ đồng, trong khi riêng chi phí thuê mặt bằng mỗi tháng tới trên 40 triệu đồng, cộng các chi phí khác tính ra cũng tới gần trăm triệu. Mỗi tháng, cửa hàngnày phải bán khoảng 5 chiếc xe, lãi 20 triệu đồng mỗi chiếc mới đủ trang trải. Vậy mà đã 2 tuần nay, chẳng bán nổi chiếc nào, càng nghĩ càng thấy lo.

Giới kinh doanh xe cũ cho hay, sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu ô tô giảm thấp, riêng năm nay còn giảm nhiều hơn. Từ tuần cuối tháng 3, hay tin lô xe mới nhập khẩu nguyên chiếc của Honda Việt Nam về nước đã làm xong thủ tục, chuẩn bị giao cho khách hàng là thị trường xe cũ trở nên trầm lắng. Khách mua xe cứ vắng bóng dần, bởi nhiều người lại chờ đợi, hy vọng xe nhập về nước nhiều, giá sẽ giảm.

Kinh doanh xe cũ trước kia khá ổn định. Cửa hàng nhỏ thì bán khoảng 70 chiếc/năm, lãi bình quân 30 triệu đồng/chiếc. Trừ chi phí, ông chủ cũng bỏ túi khoảng 700 triệu đồng. Còn những cửa hàng lớn, bán tới 400 xe/năm thì số tiền bỏ túi nhiều hơn. Nhưng từ 2017 kinh doanh xe cũ bắt đầu khó khăn, đến cuối năm có khởi sắc nhưng nay lại đìu hiu, tương lai khá mờ mịt.

Lo thua lỗ nợ nần

Dạo một vòng qua những con phố kinh doanh xe cũ tại Hà Nội, cảnh tượng thấy rõ nhất là xe xếp đầy mà không có khách mua. Tại khu vực Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ đang bày bán nhiều xe “chạy lướt”. Tuy là xe cũ, nhưng còn khá mới.

Nhiều chiếc đeo biển 30E (đăng ký từ giữa năm 2016-2017), thậm chí có chiếc đeo biển 30F (đăng ký cuối năm 2017). Nhiều xe chạy dưới 10.000 km, đã được chủ nhân đem bán, do sau Tết cần tiền đầu tư kinh doanh. Thấy xe đẹp và dự đoán xe nhập khó có “cửa” về sớm, nên nhiều cửa hàng hùn vốn ôm vào, giờ chỉ biết ngồi ngắm.

Rất ít khách hỏi mua xe cũ do tâm lý chờ đợi xe nhập khẩu giá rẻ

Thời điểm này, khốn khổ nhất là bán những chiếc xe "chạy lướt”. Đây là những xe chạy ít, còn rất mới, trước kia luôn đắt khách. Nhiều khách hàng rất thích mua xe loại này, bởi nó còn mới và chi phí sang tên thấp, tính ra kinh tế hơn mua xe mới tinh; đồng thời cũng mang lại lợi nhuận lớn cho những người kinh doanh xe cũ. Nhưng hiện nay, chính những chiếc xe này lại đang khiến các cửa hàng kinh doanh xe cũ lao đao. Xe còn mới đương nhiên giá mua cao hơn, nên giá bán cũng phải cao.

Tuy nhiên, do nhu cầu giảm mạnh, khiến nhiều cửa hàng mua vào không kịp trở tay nên "dính đòn". Chẳng hạn, chiếc Mazda CX-5 2.5L lắp ráp cuối năm 2016 mới chạy gần 10.000 km, biển 30E mua sát Tết, giá khoảng 900 triệu đồng, nay muốn bán cũng 900 triệu đồng cũng chưa có khách. Nếu phải hạ giá xuống, đương nhiên thua lỗ.

“Chấp nhận giảm giá, kể cả thua lỗ chút ít chúng tôi cũng sẵn sang bán, miễn là có khách muốn mua thực sự”, ông chủ của hàng xe cũ tại lớn tại phố Dương Đình Nghệ”, nói.

Từ đầu năm tới nay, giá bán xe cũ đã giảm từ 5-10% và giới kinh doanh xe cũ lo lắng có thể phải chấp nhận giảm tiếp để giải tỏa hàng tồn. Với những chiếc xe cũ hơn thì giá đang giảm mạnh.

Trên thị trường, giá một chiếc Kia Morning đời 2012 chỉ từ 160-180 triệu đồng, giảm khoảng 20 triệu đồng so với trước Tết. Toyota Vios cũ cũng đang rớt giá từ 10-30 triệu đồng với những xe đời 2015-2016, do xe mới được các đại lý giảm giá, để đẩy hàng tồn đón mẫu mới. Mazda cũ cũng là dòng xe giảm giá nhiều vào thời điểm này. Những chiếc Mazda 2, Mazda 3, đời 2016 giá giảm khoảng 20 triệu đồng so với trước Tết,...

Không chỉ các cửa hàng kinh doanh xe cũ, trên các trang mạng rao bán ô tô, giá nhiều mẫu xe cũ, đời 2016- 2017 cũng đang giảm về mức dưới 400 triệu đồng. Nhiều xe chạy chỉ hơn 10.000 km, giá khá rẻ. Tuy nhiên, đây là những mẫu xe cỡ nhỏ, ngay cả xe mới cùng loại cũng có giá không cao và thường có doanh số thấp, ít được người tiêu dùng lựa chọn. Nhiều người mua xong, đi thời gian ngắn thấy chán, muốn bán nhanh, để mua xe nhập khẩu đang về.

Gần đây, thông tin xe Honda nhập khẩu tăng giá bán thêm 5 triệu đồng mỗi chiếc, khiến nhiều người kinh doanh xe cũ mừng rỡ. Họ hy vọng giá xe nhập không thể giảm thấp hơn nữa, bởi nhờ đó nhiều khách hàng sẽ quay lại tìm mua xe cũ và như vậy không lo bị bán lỗ, bán chậm.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet