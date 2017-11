Ô tô giảm giá mạnh nhất: Cuộc đua phá giá đáy, kỷ lục 400 triệu

Volkswagen Touareg giảm giá mạnh nhất tại Việt Nam

Thương hiệu ô tô hạng sang của Đức Volkswagen vừa thực hiện đợt giảm giá “mạnh tay” với hầu hết các mẫu xe của hãng. Trong đó, mẫu SUV Touareg được giảm tới 130 triệu đồng, kéo giá bán từ 2,629 tỷ đồng xuống còn 2,499 tỷ đồng. Hai phiên bản xe thể thao Scirocco cũng được giảm mạnh 100-120 triệu đồng.

Volkswagen Touareg có mức giảm giá mạnh nhất tại thị trường Việt Nam.

Touareg nằm cùng phân khúc với Audi Q7 và BMW X5. Tính từ đầu năm 2017, đây là mẫu SUV đứng đầu bảng về mức giảm giá tại Việt Nam. Trong vòng chưa đầy nửa năm, mẫu xe này đã giảm khoảng 400 triệu đồng/chiếc. Đợt giảm giá mạnh nhất là hồi cuối 6/2017, Touareg được giảm tới 260 triệu đồng.

Honda Odyssey giảm 100 triệu

Giá bán ô tô Honda tiếp tục giảm sâu trong tháng 11, trong đó, mẫu Odyssey tiếp tục duy trì mạch giảm lên tới 100 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua Odyssey còn nhận được một số phụ kiện trị giá 20 triệu đồng. Hiện giá bán của Odyssey tại các đại lý Honda ở Hà Nội là 1,89 tỷ đồng (giá đề xuất là 1,99 tỷ đồng).

Honda Odyssey giảm 100 triệu đồng trong tháng 11 này.

Odyssey thuộc phân khúc MPV cao cấp của Honda với những tính năng được đánh giá cao về trang thiết bị, động cơ và nội thất. Mặc dù giá bán thấp nhiều tháng qua nhưng mẫu MPV cao cấp của Honda này lại bán được khá ít do nằm ở phân khúc giá quá cao và phải cạnh tranh rất khốc liệt từ các thương hiệu xe sang như Audi, BMW, Lexus, Land Rover hay Mercedes-Benz.

Mitsubishi All New Pajero Sport giảm 206 triệu

Trong tháng 11, Mitsubishi Việt Nam lại mạnh tay giảm giá hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam, với mức giảm hàng trăm triệu đồng.

Mẫu Pajero Sport nhận được ưu đãi "khủng" trong tháng 11 này.

Nhận được mức giảm mạnh nhất trong đợt này là các xe thuộc dòng All New Pajero Sport nhập khẩu từ Thái Lan. Cụ thể, phiên bản Gasoline 4x2 AT giảm 206 triệu đồng còn 1,149 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá niêm yết trước đây là 1,355 tỷ đồng. Phiên bản 4x4 AT cũng được giảm 180 triệu đồng, xuống mức 1,358 tỷ đồng.

Xe Hàn SsangYong giảm 180 triệu

Hai dòng xe SUV Tivoli và XLV của thương hiệu SsangYong bất ngờ được giảm giá mạnh ngay sau khi thương hiệu này công bố đổi nhà nhập khẩu, phân phối và tham gia Triển lãm VIMS 2017.

Chiếc SUV XXL được giảm 180 triệu so với giá gốc.

Cụ thể, SsangYong Tivoli có mức giảm lên tới 140 triệu đồng cho phiên bản AT và 51 triệu đồng cho phiên bản MT. Với mức giảm này, phiên bản AT hiện còn 597 triệu đồng so với mức giá cũ 737 triệu đồng. Trong khi đó, bản MT còn mức giá 579 triệu đồng.

Còn chiếc SUV XVL có mức giảm sâu hơn, lên tới 180 triệu đồng so với giá gốc 799 triệu. Như vậy, giá của XVL hiện còn 619 triệu đồng.

Hyundai SantaFe giảm 230 triệu

Trong tháng 11 này, mẫu crossover lắp ráp trong nước SantaFe của hãng xe Hàn Quốc Hyundai có mức giảm giá lên tới 230 triệu đồng, khi nhà phân phối chính thức thực hiện chương trình nhân dịp 10 năm mẫu xe này chính thức có mặt tại Việt Nam.

Hyundai SantaFe 2017 giảm giá sốc.

Cụ thể, các phiên bản 4x4 của SantaFe, bao gồm cả động cơ dầu và động cơ xăng, có mức giảm giá nhiều nhất, lên tới 230 triệu đồng; các phiên bản 4x2 có mức giảm ít hơn, nhưng cũng là con số khá cao, với phiên bản sử dụng động cơ xăng được giảm tới 202 triệu đồng.

Kéo giá bán về mức 898 triệu đồng đến 1,07 tỷ đồng như hiện nay, giá SantaFe 2017 chỉ ngang ngửa với một số dòng sedan hạng C và hạng D đang phổ biến trên thị trường ô tô Việt. Nếu so với Toyota Fortuner 2.4G 4x2, giá bán của SantaFe 2017 bản 2.4L xăng 2WD tiêu chuẩn thấp hơn 83 triệu đồng. Còn phiên bản cao cấp nhất của SantaFe 2017 có giá thấp hơn Fortuner tới 238 triệu đồng.

Chevrolet Colorado giảm 80 triệu

Sang tháng 11, hãng xe GM tiếp tục chính sách ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu xe tại thị trường Việt Nam, trong đó mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado được giảm mạnh.

Mẫu bán tải ăn khách của thương hiệu Chevrolet được giảm 80 triệu đồng trong tháng 11 này.

Cụ thể, bản Colorado 2.5 4×2 MT LT được giảm 30 triệu đồng, giá bán thực tế còn 594 triệu đồng; bản Colorado 2.5 4×4 MT LT cũng giảm 30 triệu đồng, còn 619 triệu đồng; bản Colorado 2.8 4×4 MT LTZ giảm 30 triệu đồng, còn 759 triệu đồng; bản Colorado 2.8 4×4 AT LTZ giảm 60 triệu đồng còn 749 triệu đồng.

Mức ưu đãi hấp dẫn nhất thuộc về mẫu xe ăn khách Colorado 2.8L 4×4 AT LTZ Highcountry với mức giảm 80 triệu đồng, kéo theo giá bán thực tế chỉ còn 759 triệu đồng.

Toyota Vios xuống dưới 500 triệu

Toyota Vios được biết đến là dòng xe bán chạy nhất và ít được điều chỉnh giá. Tuy nhiên, trước "cơn lốc" giảm giá ô tô tại Việt Nam, mẫu xe cỡ nhỏ "ăn khách" bậc nhất của hãng xe Nhật này đã nhiều lần phải "xuống nước" hạ giá.

Giá mẫu sedan bán chạy bậc nhất Việt Nam hiện xuống dưới 500 triệu.

Những ngày đầu tháng 11/2017, cùng với Innova và Corolla, mẫu Toyota Vios lắp ráp trong nước được Toyota Việt Nam mạnh tay giảm giá tới gần 60 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản Vios TRD có mức giảm 58 triệu đồng, từ 644 triệu xuống còn 586 triệu đồng. Các phiên bản Toyota Vios G giảm 57 triệu đồng, E CVT và MT có mức giảm lần lượt 53 triệu đồng và 51 triệu đồng, Vios Limo giảm 48 triệu đồng. Như vậy, giá bán của 5 phiên bản Vios giảm xuống chỉ còn từ 484-586 triệu đồng.

Theo Tuấn Dũng

Vietnamnet