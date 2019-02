Ưu thế tượng lợn vàng

Tết Kỷ Hợi biểu tượng heo vàng (lợn vàng) được nhiều người chọn làm vật phẩm phong thủy 2019 để trang trí nhà ở, nơi làm việc để cầu may mắn, bình an và tài lộc cho năm mới.

Các biểu tượng heo được ưa chuộng là Heo vàng - Cây cam – có hình dáng uốn lượn thành số 8 (phát âm như chữ "Phát") có ý thu tài phát lộc; Heo ngồi trên thỏi vàng (ngụ ý thu giữ của cải), Heo vàng tài lộc như lời chúc đại cát, Heo ngồi trên đống vàng, Heo nở nụ cười… là những vật phẩm phong thủy được nhiều người chọn trưng bày trong nhà, cầu mong điều tốt lành đến.

Giá tượng heo phong thủy tùy chất liệu mà từ 1 - 4,5 triệu đồng/vật phẩm. Đắt giá nhất là heo làm từ kim loại, vàng, ngọc thể hiện cho sự giàu sang, phú quý may mắn, nhàn hạ, đẹp và sang, giá từ 7-10 triệu đồng/sản phẩm tùy loại. Heo chế tác bằng ngọc tự nhiên tốt, nhưng giá quá cao nên các vật phẩm cùng loại làm bằng đá tự nhiên, hoặc bột đá có giá rẻ hơn được chuộng hơn.

Heo phong thủy chạm trổ tinh xảo bằng đồng đẹp thẩm mỹ, độ bền cao, bày chỗ nào cũng đẹp, lại dễ làm sạch (khi tượng bị xỉn màu do bụi bẩn chỉ cần lau qua bằng nước ấm là vật phẩm sáng bóng lại).

Heo nhựa composite mạ vàng có giá 1,5 triệu đồng đang được nhiều khách hàng chọn lựa.

Ảnh Internet.

Vật phẩm biểu tượng bình an, tài lộc

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu không thích biểu tượng heo, có thể mua vật phẩm đồng theo con giáp, hoặc chọn linh vật rồng, cá chép, cóc ba chân, tì hưu, thiềm thừ, quả cầu đá, cây tài lộc… làm biểu tượng cầu tài lộc kinh doanh, buôn bán năm mới.

Tượng Tam Đa (Phúc – Lộc – Thọ) bằng đồng mạ vàng ngụ ý cầu chúc những điều bình an, tốt đẹp trong cuộc sống.

Tượng Phật cỡ nhỏ bằng đồng có ý cầu bình an;

Vật phẩm biểu tượng Rồng đại diện cho quyền uy, đại cát, khai vận, may mắn cho hầu hết cung mệnh, tuổi tác. Rồng được coi là mang những luồng "long khí" và sự nghiệp hưng thịnh đến; Rồng và Phượng hoàng mang đến nhiều vận hội thăng tiến;

Tượng rùa phong thủy phù hợp cho mọi gia đình với ngụ ý tăng thêm phúc, thọ và giảm bớt xung khắc, muộn phiền trong cuộc sống.

Cá chép ngậm tiền vàng như lời chúc cả năm sung túc thuận lợi;

Vật phẩm Ngựa có ý nghĩa bền bỉ can trường, cổ vũ tinh thần, chúc công thành danh toại...

Tiền lưu niệm có in hình lợn

Nhiều người mong muốn may mắn trong năm mới nên lựa chọn tờ tiền có in hình linh vật của năm Kỷ Hợi, các loại tiền có in hình heo cũng đang vào thời điểm hốt bạc tại các điểm bán tiền lì xì Tết.

Năm nay có nhiều loại tiền "độc" mừng tuổi Tết. Mọi năm tờ 2 USD đã được săn lùng nhiều thì năm nay tờ 2 USD có in hình heo chưa tới Tết đã cháy hàng, giá từ 300 – 500.000 đồng/bộ.

Còn có tờ 1 triệu USD in hình heo (của Mỹ) rất độc đáo bởi mệnh giá khủng như lời chúc năm mới nhiều tài lộc, may mắn, thành công. Đồng tiền lì xì in hình heo của Macao mệnh giá 10 Patacas giá 100.000 đồng/tờ, và là tờ tiền có giá trị sử dụng.

Một mẫu tiền in hình heo. Ảnh Internet.

Tờ tiền 20 Kina của Papua New Guinea với hình con heo rừng, giá bán 50.000 đồng/tờ, in trên chất liệu cotton cao cấp bền, đẹp để lì xì.

Các đồng tiền xu in hình heo, cặp đồng xu dập hình heo mạ vàng, hoặc bạc rất đẹp mắt, tượng trưng cho năm mới phú quý và đầy may mắn, giá xu vàng là 200.000 đồng, xu bạc 150.000 đồng.

Ngoài ra còn có bộ tiền tứ linh: “Long, Lân, Quy, Phụng” gồm các tờ tiền thật của Buhtan, Myanmar và Brazil. Tiền “Thuận buồm xuôi gió” của Maldives, tiền in hình Phật của Campuchia hay bộ tiền giấy 12 con giáp Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng in khổ lớn... đều đang được săn tìm.

Còn có những phong bao lì xì với kích thước, màu sắc rất giống với các đồng tiền Việt Nam mệnh giá từ 50.000- 500.000 đồng có kích thước, màu sắc, họa tiết giống y hệt tờ tiền thật, giá bán 18.000 – 20.000 đồng/sét (10 cái).

Tuy nhiên, các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc sử dụng những phong bao lì xì in hình tờ tiền không hợp với phong tục truyền thống của Việt Nam, làm giảm đi ý nghĩa tốt đẹp của việc mừng tuổi đầu năm mới. Bởi ý nghĩa qua phong bao lì xì đỏ là chúc sức khỏe, bình an, may mắn…

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo, người dân mua đồng tiền nước ngoài có in hình con lợn chỉ nên dùng làm quà tặng, trang trí, sưu tầm. Không nên dùng tờ tiền này để giao dịch, mua bán.

Việc sao, chụp những tờ tiền Việt Nam để thiết kế thành phong bao lì xì tờ tiền là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt. Nhà nước cũng không cho phép người dân giao dịch ngoại tệ ở những nơi không được phép. Do đó nếu cho, tặng, sở hữu tờ ngoại tệ hình con heo, người mua nên cân nhắc trước khi giao dịch mua bán để tránh trường hợp bị xử phạt.

Ngọc Hà