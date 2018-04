Những chiêu hút khách không ngờ của các nhà hàng mà không cần nhờ đồ ăn ngon

Bên trong khu nghỉ mát Villa Escudero ở Philippines có một nhà hàng mang tên Labassin Waterfall. Nhà hàng này đặt bàn ăn ngay bên dưới một thác nước nhỏ. Nhà hàng đặc biệt thu hút khách du lịch nước ngoài. Họ tìm đến đây để thưởng thức các món ăn truyền thống Philippines nhưng trong một môi trường "mát mẻ".

The Grotto là một nhà hàng lãng mạn nằm bên trong hang đá vôi tại biển Phra Nang (Thái Lan). Nó thuộc về khu nghỉ mát Rayavadee. Tuy nhiên, bất kỳ khách nào cũng có thể đặt bàn tại đây. Nhà hàng phục vụ hải sản nướng vào các buổi tối trong tuần. Các thời điểm còn lại nơi đây phục vụ đồ ăn nhẹ và tráng miệng.

Bỉ là quê hương của dự án 'Dinner in the Sky'. Tuy nhiên, ngày nay, nhà hàng kiểu này đã có mặt ở 45 quốc gia. Ngoài tiền thì yêu cầu bắt buộc là thực khách phải cao từ 1,45m trở lên để có thể buộc được dây an toàn vào ghế.