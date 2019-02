Nhà hàng Hà Nội tung thực đơn 'ăn theo' thượng đỉnh Trump - Kim

Anh Ngô Đình Tiến - bartender (nhân viên pha chế) tại nhà hàng trên phố Hàng Than cho biết, tuần trước mọi người trong quán đã nảy ra ý tưởng cần tạo ra một loại cocktail để chào mừng sự kiện ông Trump và Kim Jong-un gặp nhau tại Hà Nội. Và một loại đồ uống độc đáo được nghĩ tới, với tên "Make the world great again" (Làm thế giới tốt đẹp trở lại).

Cocktail có tên "Make the world great again" tại một nhà hàng ở Hàng Than. Ảnh: Anh Tú

"Sau đó, cả nhóm đã quyết định làm cocktail 'Make the world great again'. Sau hai ngày tìm tòi công thức pha chế, chúng tôi đã hoàn thành đồ uống này", anh Tiến nói. Theo bartender này, nguyên liệu tạo ra đồ uống gồm hai thành phần chính từ một loại rượu whisky nổi tiếng của Mỹ kết hợp cùng rượu sochu của Hàn Quốc. Anh Tiến dùng thêm dứa - loại quả có rất nhiều tại Việt Nam để trung hoà mùi vị giữa hai loại rượu trên. Hai lá cờ in hình Mỹ và Triều Tiên được cắm lên ly cocktail cũng là do chính Tiến tự tay cắt, dán. Đồ uống nhân dịp đặc biệt này được bán với giá 160.000 đồng mỗi ly.

Nhiều người nước ngoài có mặt tại quán tỏ ra rất thích thú với loại đồ uống mới này. Ông Ronald - du khách từ thành phố San Francisco (Mỹ) nhận xét, cocktail này rất ngon. "Tôi nghĩ nên đặt tên là Làm thế giới an toàn hơn", ông góp ý. Trong khi đó, ông Mendoza cũng đến từ San Francisco nghĩ rằng, nên đặt tên đồ uống này là "Làm thế giới hạnh phúc hơn".

Một nhà hàng ở Trấn Vũ cũng vừa ra mắt loại bia "Kim Jong Ale". Loại bia này được lấy cảm hứng từ những dòng suối tinh khiết ở núi Trường Bạch giữa Triều Tiên và Trung Quốc và cũng là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Tại khu đô thị Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), một nhà hàng Hàn Quốc cũng treo trước cửa một băng rôn mang dòng chữ "Chào mừng ông Kim Jong-un và Donald Trump". Quản lý nhà hàng này chia sẻ, chủ quán người Hàn Quốc mang về và đưa nhân viên treo từ hai ngày trước. Chị cho biết, khá nhiều khách Hàn đến quán chú ý đến tấm băng rôn, thậm chí còn ra chụp ảnh cùng.

Băng rôn chào mừng ông Trump và Kim Jong-un trước một nhà hàng ở Nam Từ Liêm. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, một salon ở Hà Nội đã tung chương trình cắt miễn phí cho khách muốn có kiểu tóc giống Tổng thống Mỹ hoặc nhà lãnh đạo Triều Tiên. Chủ cửa hàng cho biết, nhận được sự hưởng ứng tốt từ khách hàng và đa phần mọi người chọn cắt kiểu đầu của Kim Jong-un.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên tại Singapore hồi giữa năm ngoái, các cơ sở kinh doanh ở quốc gia này cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tăng doanh số và quảng bá thương hiệu. Nhiều nhà hàng phục vụ thực đơn có chủ đề liên quan đến cuộc gặp giữa hai nước cũng như ông Trump và Kim Jong-un. Thậm chí, Chính phủ Singapore cũng ra mắt đồng xu kỉ niệm mang tên "Hòa bình thế giới".

Theo Anh Tú

VnExpress