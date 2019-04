Ngã ngửa với 'lò luyện vàng' trong nhà Phúc XO

Phúc XO , tức Trần Ngọc Phúc (SN 1983, ngụ Q.12, TP HCM) được biết đến là người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện, Phúc XO đều khiến cộng đồng xôn xao khi đeo trên người một lượng vàng lớn.

Phúc XO được biết đến là người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam.

Người này thường đăng tải những hình ảnh thể hiện độ giàu có của mình lên mạng xã hội, cũng như nhiều vàng và kim cương mỗi khi xuất hiện trên đường phố.

Phúc nổi rần rần trên mạng xã hội bắt đầu từ câu chuyện đeo 13 kg vàng xuất hiện trên phố Nguyễn Huệ, TP.HCM để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam hồi đầu tháng 12/2018. Anh ta nổi bật giữa hàng nghìn cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bởi màu vàng lấp lánh khắp người với dây chuyền, nhẫn, vòng tay…

Tuy nhiên, rất nhiều người tò mò việc số vàng người đàn ông này đeo trên người là vàng thật hay giả, chúng được chế tác ra sao và quy trình như thế nào?

Cận cảnh "combo" trang sức Phúc XO đeo trên người khi đi cổ vũ bóng đá.

Trả lời báo chí thời điểm đó, Phúc XO cho biết đó đều là vàng thật, có giá trị hơn 13 tỷ đồng. Phúc XO cho hay số vàng anh ta mang trên người nặng hơn 13kg vàng, gồm "combo" dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc khoảng 1/2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg... Thậm chí, có lúc lượng vàng đeo trên người anh ta lên đến 17kg.

Phúc cho biết, lý do "gồng" mình đeo số vàng trên là do tham khảo thầy phong thuỷ và được thầy "phán" đeo vàng tốt cho sức khoẻ, tài lộc và may mắn... Và anh ta bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng "khủng" trên người. Và để đảm bảo an toàn, Phúc phải thuê vệ sĩ theo cùng.

Phúc XO livestream để khoe xưởng luyện vàng riêng.

Phúc XO còn khoe sở hữu cả một lò luyện vàng trong nhà. Tháng 2 vừa qua, Phúc XO đã có buổi “livestream” (quay trực tuyến) để khoe xưởng luyện vàng riêng, chuyên dùng để chế tạo những món đồ trang sức theo sở thích riêng, các trang sức có kích cỡ khủng mà anh ta thường đeo trên người. Phúc ưu ái gọi đây là "lò luyện vàng".

Phúc bật mí thường tự mua vàng về nấu theo đúng sở thích. Nếu người ta dùng cân tiểu ly đong còn đối với Phúc XO, vàng được tính theo đơn vị “kg” hoặc là “thau” và anh có sở thích nấu lại vàng thành từng cục lớn chơi nó mới chuẩn.

Đối với Phúc XO, vàng phải tính bằng "cân", bằng "thau" và anh ta có sở thích nấu lại vàng thành từng cục lớn chơi nó mới chuẩn.

Ngoài số vàng khủng 13kg đeo trên người, mới đây, Phúc XO còn làm chiếc mũ bằng vàng đính 260 viên kim cương với giá trị lên đến gần 1,85 tỷ đồng. Để tạo ra chiếc mũ này phải dùng đến 53 lượng vàng cùng 260 viên kim cương, mỗi viên có giá 1,2 triệu đồng để tạo thành chữ 'XO' - biệt danh của Phúc trên mũ.

Phúc XO mới làm chiếc mũ bằng vàng đính 260 viên kim cương với giá trị lên đến gần 1,85 tỷ đồng.

Có lần Phúc XO còn cho biết đang đặt làm một chiếc áo bằng vàng.

Ngoài vòng vàng, nhẫn vàng, mũ vàng, Phúc XO còn khoe rằng sở hữu nhiều siêu xe, môtô mạ vàng.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh này gây xôn xao khi xuất hiện trên đường phố Sài Gòn cùng 3 siêu xe dát vàng gồm 1 ô tô và 2 xe máy phân khối lớn. Chi phí để mạ vàng 3 xe mô tô này là hơn 1,5 tỷ đồng. Tính tổng, 3 chiếc mô tô mạ vàng của Phúc có giá trị gần 10 tỷ đồng.

Phúc trên chiếc xế nổ mạ vàng.

Mới đây, Phúc còn từng công khai bán đấu giá 300 đôi dép được bọc vàng 5 phân có chữ XO, được làm từ da cá sấu, thậm chí còn được Phúc cho biết đã đăng ký bản quyền. Theo lời Phúc XO, mỗi đôi dép như vậy cũng có giá thấp nhất hàng trăm triệu đồng.

Nhiều người băn khoăn không hiểu Phúc có thực sự thích vàng và có thực là chủ sở hữu của số vàng trên hay đây chỉ là chiêu trò PR, khoe mẽ để nổi tiếng.

Ngày 10/4, khi công an khám xét nhà, ông Trần Văn Tri (bố của Phúc XO) tiết lộ với báo chí rằng việc Phúc XO đeo nhiều vàng nặng đến 13kg có lẽ là để quảng cáo cho cơ sở làm ăn bởi chuyện làm ăn, kinh doanh đôi khi phải... phô trương.

Bố của Phúc XO cũng cho biết, ông đã phải cầm cố tài sản để vay ngân hàng lấy tiền đưa cho con trai kinh doanh. Số tiền đưa cho Phúc là gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, căn nhà Phúc đang sinh sống là của bố mẹ chứ Phúc chưa có nhà cửa.

Theo Hạnh Nguyên

Vietnamnet